Автобусы встали, людям раздают лопаты: последствия непогоды в Минске 2 29.11.2023, 10:49

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В столице с самого утра поднялся ветер и пошел снег.

Вьюги сопровождают белорусов уже почти неделю. Первая большая метель прошла в четверг, 23 ноября. Тогда ее последствия устраняли по всей стране.

Сегодня же в Минске с самого утра поднялся ветер и пошел снег. Последствия тяжелых погодный условий не заставили себя ждать, отмечает tochka.by.

Общественный транспорт

В целом, движение организовано, но на некоторых участках все не так радужно. Минсктранс сообщает, что троллейбусы № 7,38,77 на ул. Панченко остановили движение. Также автобусы №17,42,50с,121,140 не могли проехать в направлении ул. Сухаревской.

Проблемными местами стали ул. П.Панченко, Мазурова, Скрипникова, Одинцова, Якубовского.

Движение по маршрутам восстановили в 09:28.

Пока на ул. Сухаревской остановлено движение троллейбуса №38. Он едет в обход по ул. Лобанка и Шаранговича.

Уборка территорий

В Минских дворах работает 131 единица техники, в том числе 22 малогабаритной и 1,8 тыс. работников. На дороги высыпали более 21,7 тонн песчано-соляной смеси.

Также ЖКХ Минска организовало выдача инвентаря для уборки территории. Автомобилистов призвали убрать проезжую часть от снега на расстоянии не менее одного метра вокруг своей машины.

План «Погода»

Минское ГАИ рекомендует пешеходам внимательно переходить дорогу и носить светоотражающие элементы из-за низкой видимости.

Водителям стоит ездить очень аккуратно – выбирать скорость, держать дистанцию и не совершать без надобности маневров.

Впрочем, в ведомстве считают, что лучше вообще не пользоваться личными авто, а пересаживаться на общественный транспорт.

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