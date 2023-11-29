«У нас проходил единственный в мире партизанский парад» 29.11.2023, 11:51

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Как живется на полуострове у Свислочи в центре Минска.

В центре Минска, недалеко от станции метро «Первомайская», находится участок земли, который местные называют полуостровом. Такое название пошло от того, что постройки здесь находятся между Свислочью, ее изгибы окружают их с трех сторон. Есть на полуострове и колоритный жилой дворик, который объединяет послевоенные трех- и четырехэтажки. А еще тут есть депутатский дом и дом дипломатов. Журналисты realt.by поговорили с местными жителями и узнали, как им здесь живется.

Через весь полуостров проходит улица Красноармейская, которая за все время успела побыть Кошарской, Батальонной, Скобелевской, а нынешнее название обрела только в 1919 году. Если смотреть по карте, то она как будто разделяет полуостров на две части. Прохаживаясь по ней, можно увидеть здание бывшего станкостроительного завода имени Кирова — сейчас оно практически пустует, лишь несколько помещений занято под офисы, «Киновидеопрокат» и Прокуратуру Ленинского района. Завершает улицу гостиница «Пекин», открытая здесь в 2014-м. Кроме того, на «полуострове» находятся кардиологический центр Ленинского района, отдел принудительного исполнения, несколько исторических памятников и парк 40-летия Великого Октября.

Первым делом идем во дворик, который расположился на пересечении улицы Красноармейской и Казарменного переулка. Внутри здесь царит своя атмосфера. Дома тут хоть и построены в одном стиле советского неоклассицизма, но благодаря разным деталям здания выглядят совершенно разными, где-то даже контрастными. В середине дворика находится «Сауна», которая изначально была котельной и до сих пор выглядит как непримечательное административное здание.

Чем больше осматриваешься в этом дворике, тем больше замечаешь необычных деталей. Вот рядом с подъездом одного из домов стоит яркий желтый диван с фиолетовыми гирляндами над ним, а вот у кого-то из окна торчит голова манекена в солнцезащитных очках, который как будто следит за тем, что происходит вокруг. По всему двору развешаны кормушки для птиц, видно, что за ними здесь тщательно следят.

«У нас проходил единственный в мире партизанский парад»

В одной из пятиэтажек этого дворика живет Евгения Абрамовна. В дом по адресу Казарменный переулок, 5а она с семьей переехала в 1957-м году. Тогда его только сдали в эксплуатацию. И жилье здесь выделялось работникам Минского станкостроительного завода (ОАО «МЗОР»).

Три подъезда пятиэтажки объединяют 60 квартир. На этаже соседствует три трешки и одна двушка.

— Изначально квартиры были коммуналками. То есть, например, в трехкомнатной здесь жило по три семьи. На каждую — по комнате, — вспоминает Евгения Абрамовна. — Моей маме, которая работала на МЗОРе, сначала дали одну комнату в двушке. Благо, жилье было сразу со всеми удобствами. У нас в квартире изначально были и ванная, и туалет, причем раздельные. Но вы только представьте, что в каждой семье минимум один ребенок, а чаще всего два. И вот все живут в одной квартире. Неудобства, конечно, были сильные, но как-то жили в коммуналке, причем долгое время. Хотя со временем люди начали становиться на очередь на жилье. В итоге переселение проходило так, что квартиры выдавались в тех домах и районах, где постепенно освобождалась жилплощадь. Некоторым приходилось стоять по 10−15 лет в организациях, в которых они работали, чтобы получить отдельные квартиры. Нам посчастливилось занять здесь всю квартиру только, когда я была в шестом классе.

Евгения Абрамовна обращает внимание, что, несмотря на то, что в доме преобладают трешки, метраж у них у всех разный.

— Двухкомнатные здесь по метражу одинаковые. Что касается трехкмонатных, то у нас, например, она 72 квадрата, но это самый маленький метраж из трех вариантов. Две остальные на площадке больше по размеру: у них и комнаты просторнее, и коридор длиннее. Кстати, насколько я знаю, у всех квартир на первых этажах здесь есть погребы, в которых можно, например, хранить картошку. А вот балконов очень мало, и это большой минус, белье приходится сушить на улице.

Дом, в котором живет Евгения Абрамовна, построен в стиле советского неоклассицизма. Черты стиля прослеживаются, например, в арочных окнах, которые расположены над входами в подъезды. Фасад дома украшен барельефами с вазами, на крыше дома установлены скульптурные композиции.

Пятиэтажка возведена из кирпича, который от времени местами уже поменял цвет. Возможно, поэтому и возникает ощущение, что дом нуждается в ремонте.

Как рассказала местная жительница, за весь период капитальные ремонты здесь делались два раза. Первый — в 1968-м году, а второй — в 1981-м.

— Тогда еще была советская власть, все изменялось досконально. Нам обновляли стояки и трубы, красили полы, стены и потолки. Причем все это делалось бесплатно, — вспоминает Евгения Абрамовна. — На данный момент капитального ремонта не было практически тридцать лет.

Отмечает женщина и то, что дом понемногу омолаживается.

— Я уже мало кого знаю из соседей, не то, что в доме, но даже и в подъезде. Люди продают часто квартиры. Кстати, делают ремонты, которые и разрушают этот дом. Сам по себе он же старый, а они все ломают до самого кирпича, это ужасно. А еще здесь много квартир сдается в аренду, поэтому часто люди меняются. Иногда встретишь кого-то в подъезде, человек поздоровается, а я вообще не понимаю, кто это и откуда.

Со временем изменения происходят не только с самим домом, но и с районом, где этот двор находится.

— Раньше мы этот район называли Ляховка. А переулок так и был Казарменным. Его так назвали потому, что когда-то здесь стояли уланские казармы. Так название и прижилось, и его не меняли. Сам по себе мне район очень нравится, я уже так привыкла к нему, столько лет здесь живу. Но есть и один серьезный минус. Здесь совсем нет человеческих магазинов, особенно самых необходимых — продуктовых. Когда школьницей была, здесь на улице Лодочной был частный сектор и работало четыре продуктовых и один промтоварный. Потом открыли хороший магазин на Красноармейской, в нем можно было купить все — от тапочек до стиральных машин. Но его тоже закрыли, сказали, что в этом районе очень дорогая аренда. Сейчас у нас остался только один гастроном «Старожитный» на Красноармейской, а если еще дальше пойти, то есть «Евроопт», но он все-таки далековато. Приходится заказывать еду по интернету, но этого не будешь делать каждый день, особенно если нужно что-то по мелочи. Кроме этого, здесь все прекрасно — и поликлиника рядом, и аптеки недалеко, удобно.

А еще Евгения Абрамовна говорит, что в 1944-м году, когда освободили Минск, здесь на набережной проходил единственный в мире партизанский парад.

— Уже давно обещали поставить памятник по этому случаю, но не сделали, хотя это серьезное историческое место.

«Такой тишины и спокойствия, как раньше, уже нет»

В интересном дворике живет и Ольга Анатольевна. В четырехэтажку на Красноармейской, 34 вместе с семьей она переехала в 1969—1970-х годах.

— Тогда был гособмен квартир. Вот так мы сюда и заселились. До нас здесь была коммуналка. Сейчас я знаю, что дом представляет архитектурную ценность. И ходят слухи, что работники завода, который был неподалеку, строили его самостоятельно, но не знаю, насколько они правдивы.

Всего в этом доме три подъезда. В отличие от предыдущего здесь на площадке по три квартиры — две двушки и одна четырехкомнатная. Ольга Анатольевна вспоминает, что последний раз здание ремонтировали лет тринадцать назад.

— Тогда здесь меняли окна и трубы, все белили и красили, также утеплили нам северную сторону. Сейчас, со временем, ничего такого глобального делать уже и не нужно.

Отмечает она и изменения, которые произошли с двором: «Здесь раньше стояли двухэтажные сараи. Они были построены из кирпича, такие большие по размеру и удобные. Каждой квартире был положен один такой сарайчик. Потом решили, что они неэстетичные, и все снесли примерно в начале 2000-х, облагородили двор».

В эксплуатацию четырехэтажка была сдана в 1953-м году, сразу со всеми удобствами — водой, отоплением и электричеством. Построен дом также в стиле советского неоклассицизма. Только здесь уже более отчетливо прослеживаются его черты. Здание декорировано лепниной и барельефами, а на входе в прокуратуру Ленинского района, которая расположена на первом этаже дома, возведены элегантные колонны.

— Прокуратура была не сразу, — вспоминает Ольга Анатольевна. — Изначально здесь был детский сад, но мы уже не успели туда отдать своего ребенка, он был закрыт в 2000-х. Хотя жильцам он никак вообще не мешал. Обычно же все на день расходятся — взрослые на работу, дети — в сад или школу, а когда уже все возвращаются, так и сад переставал работать. Но вот после закрытия, место пустовало несколько лет, и где-то в 2012-м появилась прокуратура.

По мнению Ольги Анатольевны, есть и не очень положительные изменения, которые произошли с районом.

— Раньше здесь было очень тихо и спокойно, потом недалеко от нашего дома построили гостиницу «Пекин». С тех пор, стало намного больше машин. Такой тишины и спокойствия, как раньше, уже нет. Еще могу отметить один минус жизни здесь — это то, что далековато находится транспорт.

«Во дворе совсем нет места, все заставлено машинами»

Еще в одном четырехэтажном доме этого дворика, правда уже по адресу переулок Казарменный, 5, живет Мария (имя изменено по желанию собеседницы). Изначально квартира принадлежала ее свекрови, но уже больше десяти лет женщина живет здесь с семьей.

Сам дом был построен в 1954-м году. Он уже больше похож на типичные послевоенные сталинки. Изначально здесь на первом этаже находились ясли, но их закрыли в начале 1990-х годов. А еще до капитального ремонта первые этажи подъезда были с огромными окнами, теперь здесь стоят стеклопакеты обычного размера.

Сама Мария мало что знает про дом, больше рассказывает о современном состоянии двора. Ее беспокоит, что здесь в последние годы стало слишком много машин.

— У нас во дворе совсем немного места, поэтому постоянно все заставлено. Хотя места возле домов считаются гостевой парковкой. Раньше, конечно, меньше транспорта было, поэтому в огромной площадке никто и не нуждался, но со временем благосостояние людей улучшается, а как следствие, нам здесь во дворе не пройти и не проехать. Есть и другие неудобства. Например, когда зимой прогревают машины здесь и дышать нечем, и на развешенное постиранное белье летит грязь. Это ужасно. Здесь совсем рядом есть парковка для автомобилей, но она платная. И, конечно, люди выбирают бесплатный вариант, экономят.

Депутатский дом и дом дипломатов

Обратила Мария внимание и на то, что прямо напротив них расположен дом, в котором живут депутаты, когда приезжают на сессию Парламента. То есть это не их квартиры, а государственные арендные. При этом в доме много и обычных квартир, где живут не связанные с госслужбой люди. Но местные называют этот дом именно депутатским.

В базе Realt мы нашли только одну квартиру, которая продается в этом доме. Она трехкомнатная, на четырнадцатом этаже. Просят за нее 155 тысяч долларов.

А еще на полуострове есть дом дипломатов. Его строительством занимался известный белорусский предприниматель Андрей Климов, компаниям которого передавали долгострои. Их Мингорисполком отдавал за долю в строительстве. Этот долгострой на Красноармейской, 22а стал самым известным проектом компании «Андрей Климов и Ко».

Сейчас дом используется для проживания глав и сотрудников дипломатических представительств, представительств международных организаций и консульских учреждений. Его территория ограждена и охраняется.

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