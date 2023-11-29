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Силуанов пошел против Кадырова

  • Максим Блант, «Радио Свобода»
  • 29.11.2023, 12:36
  • 2,056
Силуанов пошел против Кадырова
Антон Силуанов
Фото: РИА «Новости»

Москва «перекроет кран» Чечне?

Российское министерство финансов опубликовало на портале правительственной информации проект постановления правительства. А там говорится, что если главы регионов хотят получать федеральные дотации, то они должны будут взять на себя обязательства по сокращению расходов и наращиванию доходов своих бюджетов. Причем касается это далеко не всех субъектов РФ, а только восьми.

Такого рода обязательства должны принять на себя все оккупационные администрации «новых» российских территорий – в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях (эти регионы Украины после так называемых референдумов о присоединении на захваченных их частях Россия также считает своими). Но не только. Аналогичная мера в постановлении предусматривается в отношении Чечни, Дагестана, Ингушетии и родной для министра обороны Сергея Шойгу Тувы.

Новые соглашения о выделении субсидий требуют от глав этих регионов подписаться под обещаниями тратить выделяемые деньги целевым образом на социальные программы, отказаться от расширения числа чиновников и бюджетников, а также от повышения им зарплат выше инфляции. Заодно нужно пообещать повысить собираемость налогов. Наконец, впредь им придется предоставлять региональные бюджеты на согласование в министерство финансов и не принимать без одобрения Москвы законов и постановлений, которые могут повлиять на уровень расходов.

Причем, несмотря на то что инициатива Минфина пока существует только в виде проекта постановления правительства, новые соглашения должны быть подписаны до 18 декабря. Иначе названные регионы рискуют остаться в следующем году без федеральных субсидий.

С оккупационными администрациями всё понятно: они подпишут всё, что им скажут. А как там на самом деле получится, не от них зависит. На территориях всех четырех украинских областей, которые Путин объявил российскими, продолжаются боевые действия. И говорить там про какую-то бюджетную дисциплину или собираемость налогов просто неуместно. Тут ведомство Антона Силуанова просто пользуется моментом, чтобы сразу выстроить отношения именно в той форме, которая выгодна Минфину.

А вот четыре так называемых «старых» региона дают довольно любопытную картину. Эта четверка далеко не самых населенных субъектов федерации в этом году получила пятую часть всех субсидий из федерального центра. Это при том, что, не считая аннексированных Крыма и Севастополя, в Федерации 83 субъекта.

О населении речь зашла неспроста. Дотации ровно для того и выделяются, чтобы выравнивать количество денег, которые тратит государство на каждого гражданина в разных регионах. Но это в теории. На практике же четыре субъекта федерации, где совокупно проживает менее пяти с половиной миллионов человек – чуть более 4 процентов населения страны, – получают 20 процентов дотаций из центра. А в следующем, 2024 году доля Чечни, Дагестана, Ингушетии и Тувы в федеральном «пироге» вырастет до 22 процентов.

Более того, практически на все «старые» регионы повесили еще и добровольно-принудительное «шефство» над украинскими оккупированными территориями. Те из своих бюджетов должны финансировать восстановительные работы, обеспечивать их не только деньгами, но и работниками, а также строительной техникой. А самая щедро спонсируемая государством «четверка», судя по всему, не слишком усердствует и на этом поприще.

Так что желание министерства финансов навести хоть какой-то порядок вполне объяснимо. Вот только интересно, как отреагируют главы специально выделенных регионов.

Особенно отец малолетнего «героя», многолетний руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров. Может, конечно, и подписать – лишь бы платили без проволочек. Но может и обидеться. Тем более что поводов у него для этого будет предостаточно.

Во-первых, несмотря на то что доля Чечни в распределяемых дотациях вырастет, сумма уменьшится, причем существенно. На этот год было запланировано 43 миллиарда рублей, а на следующий – 34,7 миллиарда. И это при том, что рубль даже в конце 2023 года далеко не тот, что был в начале. А про 2024-й и говорить нечего. Что можно будет себе позволить на эти миллиарды, можно только догадываться.

Во-вторых, требовать прекратить создавать новые должности – это, по сути, вообще удар ниже пояса. Дети-то растут. И у самого Кадырова их много (федеральные СМИ периодически пытаются провести инвентаризацию, но на втором десятке ломаются). А есть еще близкие и дальние родственники, друзья, соратники, земляки, наконец. У всех дети, которые должны где-то работать: не век же на родительской шее сидеть. Одним словом, инициатива Минфина Кадырову может сильно не понравиться.

Что тогда будут делать подчиненные Силуанова – большой вопрос. Отзывать постановление, после того как оно привлекло внимание и стало достоянием широкой общественности, – значит терять остатки авторитета. Дай слабину – и про бюджетную дисциплину даже в нищем так называемом «красном поясе» России можно забыть.

Так что придется откупаться – придумывать какую-нибудь особенно щедрую федеральную программу опережающего развития чего-нибудь прорывного на территории Чеченской республики. И компенсировать этой программой все, что Кадыров недополучит. А заодно и создавать высокооплачиваемые и высокотехнологичные рабочие места, чтобы и моральный ущерб компенсировать.

Максим Блант, «Радио Свобода»

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