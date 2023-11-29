В Беларуси внезапно передумали вводить некоторые изменения по налогам 29.11.2023, 13:00

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О чем идет речь?

Так называемые «депутаты» «палаты представителей» во втором чтении приняли изменения в законы по налогам.

Журналисты myfin.by посмотрели, что введут для физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Ранее «палаточники» хотели повысить ставки налога на недвижимость для физических лиц, имеющих в собственности дорогую недвижимость. В зависимости от ее площади налог предложили повысить в 2-5 раз — с 0,1 до 0,5% от стоимости одного квадратного метра.

Но от идеи решили отказаться. При этом эти изменения коснутся коммерческой недвижимости.

Власти также собирались обязать физических лиц сообщать об открытии и закрытии счетов в иностранных банках. Но изменения не будут вводить.

Ранее такое требование уже существовало и было отменено. Такая обязанность сейчас есть только у юридических лиц.

Какие из предложенных ранее изменений оставили в силе

В законопроекте остается норма об увеличении ставки налога на прибыль до 25 процентов при получении прибыли свыше 25 млн рублей в год.

Повышенный подоходный налог в размере 25 процентов будут платить и физические лица, чей годовой доход превышает 200 тысяч рублей (около 64 тысяч долларов по текущему курсу). Повышенный коэффициент будет применяться в отношении части доходов, превышающей 200 тысяч рублей за календарный год.

Некоторые изменения также ожидают индивидуальных предпринимателей. В законопроекте предусматривается установление ставки подоходного налога в размере 30 процентов при получении валовой выручки свыше 500 тысяч рублей (около 160 тысяч долларов) в год.

Помимо этого, ИП, чья валовая выручка превысит этот показатель, со следующего года будут обязаны прекратить свою деятельность в качестве ИП. Для продолжения коммерческой деятельности им в обязательном порядке придется зарегистрировать юридическое лицо.

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