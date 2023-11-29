закрыть
29 ноября 2023, среда, 13:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси внезапно передумали вводить некоторые изменения по налогам

  • 29.11.2023, 13:00
  • 3,204
В Беларуси внезапно передумали вводить некоторые изменения по налогам

О чем идет речь?

Так называемые «депутаты» «палаты представителей» во втором чтении приняли изменения в законы по налогам.

Журналисты myfin.by посмотрели, что введут для физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Ранее «палаточники» хотели повысить ставки налога на недвижимость для физических лиц, имеющих в собственности дорогую недвижимость. В зависимости от ее площади налог предложили повысить в 2-5 раз — с 0,1 до 0,5% от стоимости одного квадратного метра.

Но от идеи решили отказаться. При этом эти изменения коснутся коммерческой недвижимости.

Власти также собирались обязать физических лиц сообщать об открытии и закрытии счетов в иностранных банках. Но изменения не будут вводить.

Ранее такое требование уже существовало и было отменено. Такая обязанность сейчас есть только у юридических лиц.

Какие из предложенных ранее изменений оставили в силе

В законопроекте остается норма об увеличении ставки налога на прибыль до 25 процентов при получении прибыли свыше 25 млн рублей в год.

Повышенный подоходный налог в размере 25 процентов будут платить и физические лица, чей годовой доход превышает 200 тысяч рублей (около 64 тысяч долларов по текущему курсу). Повышенный коэффициент будет применяться в отношении части доходов, превышающей 200 тысяч рублей за календарный год.

Некоторые изменения также ожидают индивидуальных предпринимателей. В законопроекте предусматривается установление ставки подоходного налога в размере 30 процентов при получении валовой выручки свыше 500 тысяч рублей (около 160 тысяч долларов) в год.

Помимо этого, ИП, чья валовая выручка превысит этот показатель, со следующего года будут обязаны прекратить свою деятельность в качестве ИП. Для продолжения коммерческой деятельности им в обязательном порядке придется зарегистрировать юридическое лицо.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип
Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс
Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип