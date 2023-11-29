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Путина это раздражает

  • Виталий Портников, «Крым.Реалии»
  • 29.11.2023, 13:22
  • 1,346
Путина это раздражает
Виталий Портников

Даже Песков подтвердил.

Почти десять лет, которые прошли со времени оккупации и аннексии Крыма и начала долгой судебной тяжбы о судьбе музейных экспонатов из музеев автономии, вновь напомнили: можно нарушить международное право, переписать собственную Конституцию, лицемерно сделать вид, что отторгнутая территория всегда тебе принадлежала — но при этом невозможно никого обмануть.

Россия в нидерландских судах, похоже, пыталась выступать в качестве такого классического наперсточника. Если российская пропаганда настаивала на исключительной связи России и Крыма, на том, что Крым — это Россия и есть, то когда речь заходила о крымском золоте, российская сторона как бы об этом забывала и начинала говорить о том, о чем всегда говорили в Украине — об уникальности Крыма.

Собственно, даже в комментарии пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сделанном после возвращения «скифского золота» Украине, так прямо и говорится — оно должно принадлежать Крыму и храниться в Крыму.

Думаю, нидерландские юристы, которые приняли решение о возвращении «скифского золота», также руководствовались логикой того, что бесценные экспонаты должны принадлежать Крыму. Вот только сам Крым оккупирован и аннексирован Россией. Можно ли возвращать собственность тому, кто сам захвачен и превращен в заложника? А ведь именно таким заложником российских амбиций, уверен, и стал Крым после трагических событий 2014 года.

Поэтому то, что «скифское золото» вернулось в ту же страну, с территории которой оно было отправлено на выставку в Нидерланды — это, думаю, классическая победа и здравого смысла, и правосудия. Это и есть та самая жизнь по правилам, которая вызывает такое раздражение у Владимира Путина и Сергея Лаврова.

И это — напоминание о том, что рано или поздно здравый смысл и нормы международного права возобладают и в случае самого Крыма. Тогда и появится возможность возвращения экспонатов в музеи, в экспозиции которых они находились до оккупации Крымского полуострова.

И «скифское золото», как об этом и говорил Дмитрий Песков, будет храниться в Крыму.

В украинскому Крыму.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

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