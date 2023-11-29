Дочь Путина научит африканцев электронному голосованию и слежке за населением 29.11.2023, 19:44

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Екатерина Тихонова

Путин пригласил в Москву представителей более 30 стран Африки.

Владимир Путин пытается заручиться поддержкой стран Африки в противостоянии США и Европе разными способами. Рассказывает об имперской политике Запада, приглашает африканских лидеров на саммит с самим собой в Петербург, обещает шести странам дать бесплатно 200 000 тонн зерна, а частная военная компания его теперь уже бывшего повара обеспечивает безопасность военных режимов в нескольких странах континента. Теперь к этим усилиям добавится цифровизация.

Представители более 30 стран Африки приглашены в Москву в декабре на встречу с российскими IT-специалистами и инвесторами, которые расскажут, как использовать цифровые услуги для повышения качества управления, пишет Bloomberg. Проект реализуется при поддержке фонда «Национальное интеллектуальное развитие», работающего под брендом «Иннопрактика». Его возглавляет младшая дочь Путина Екатерина Тихонова.

Если Россия поможет африканским госслужащим повысить уровень знаний и компетенций в цифровой сфере, это будет выгодно для обеих сторон, говорила в июле на саммите «Россия – Африка» Анастасия Павленко, заместитель исполнительного директора – директор по стратегическим партнерствам «Иннопрактики». «Создание независимых систем электронного государства позволит африканским странам укрепить свой суверенитет», – убеждала она.

«Иннопрактика» в разные годы работала с ведущими государственными компаниями, включая «Роснефть», РЖД, «Росатом» и др., которые жертвуют фонду значительные суммы: за последние годы взносы выросли с полумиллиарда до почти миллиарда рублей. Так, согласно его отчетности, в 2022 г., когда Россия уже вела полномасштабную войну в Украине, «целевые поступления на некоммерческую деятельность» составили 932 млн руб. (в 2021 г. – 585 млн руб., а в 2020 г. – 514,2 млн руб.). В попечительский совет «Иннопрактики» входят едва ли не все близкие Путину госменеджеры – руководители «Роснефти», «Газпрома», «Транснефти», Газпромбанка, ВТБ, «Ростеха».

Реализуя цифровые проекты, от кибербезопасности до государственных услуг и электронного голосования, Москва может набрать очки в конкуренции с Китаем, США и Евросоюзом за влияние на континенте, отмечает Bloomberg. В самой России власти помимо системы госуслуг также создают систему массовой цифровой слежки и успешно используют электронное голосование для нейтрализации оппозиционных кандидатов и получения нужного результата.

Так, системы распознавания лиц внедрены уже более чем в 60 регионах, тогда как в 2021 г. они использовалась и тестировались примерно в пяти. Лидером по количеству используемых в таких системах видеокамер является Москва (216 000), где они покрывают три четверти общественных мест и 90% жилого сектора. После начала войны в Украине российские власти потратили 30,7 млрд рублей на системы видеослежки и распознавания лиц, следует из данных портала госзакупок, проанализированных The Moscow Times.

Система электронного голосования впервые была использована на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 г. В трех округах, где проводился эксперимент, по окончании голосования система якобы подвисла, а потом выяснилось, что везде по результатам электронного голосования кандидаты от власти набрали больше, чем по результатам обычного. В ряде регионов практика использовалась на референдуме по обнулению Конституции в 2020 г.

Опыт онлайн-голосования имеют уже 30 регионов, где проживает 49 млн избирателей, в них оно может использоваться и на выборах президента в 2024 г., рассказал в октябре зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев. По данным РБК, в Кремле ставят задачу получить 75% голосов за Путина при 70-процентной явке, чтобы результаты выборов были рекордными для президента за все время у власти.

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