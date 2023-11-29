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Осень в Беларуси закончится мощнейшей геомагнитной бурей

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  • 29.11.2023, 19:45
  • 2,132
Осень в Беларуси закончится мощнейшей геомагнитной бурей

Зима начнется достаточно сложно для метеозависимых людей.

Мощная геомагнитная буря накроет Землю в ночь с четверга, 30 ноября, на пятницу, 1 декабря 2023 года. Об этом рассказали ученые-астрофизики, которые в своих прогнозах основываются на данных исследований, проведенных лабораториями NASA в различных регионах планеты.

Отмечается, что геомагнитная буря, которая затронет и белорусов, отнесена к классу G4, речь идет о 6-7 баллах по 10-балльной шкале.

- Зима 2023 года начнется достаточно сложно для метеозависимых людей, - предостерегают специалисты, добавляя, что продлится буря включительно по субботу, 2 декабря.

И это еще не все. Сильные геомагнитные бури прогнозируются также 5, 29 и 22 декабря 2023.

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