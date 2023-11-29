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Генсек НАТО: Потери российской армии в Украине превысили 300 тысяч человек

  • 29.11.2023, 20:34
Генсек НАТО: Потери российской армии в Украине превысили 300 тысяч человек
Йенс Столтенберг

Путин потерял значительную часть регулярной армии, сотни самолетов и тысячи танков.

Потери российской армии в Украине превысили 300 тысяч человек, заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Начав вторжение в феврале 2022 года, президент РФ Владимир Путин потерял «значительную часть регулярной армии, сотни самолетов и тысячи танков», сказал Столтенберг, по итогам первого совета Украина-НАТО.

По словам Столтенберга, война «ослабила» Россию «политически, экономически» и в военном отношении, однако недооценивать ее нельзя. «Российская экономика встала на военные рельсы. Россия накопила большой запас ракет к зиме, и мы видим новые попытки бить на украинской энергосистеме и инфраструктуре, чтобы оставить ее в холоде и темноте», — цитирует Столтенберга Financial Times.

Несмотря на санкции, запретившие поставки западных технологий, Россия продолжает контрабандой получать hi-tech продукцию через третьи страны, включая Турцию, рассказали FT западные чиновники. Производство дронов, например, выросло на 80% и оценивается почти в 30 млрд рублей ежемесячно, согласно оценкам Bloomberg на основе данных Росстата.

По словам источников FT, чтобы увеличить производство ракет, российским оборонным предприятиям приходится пренебрегать стандартами качества: они готовы покупать любые доступные компонентами, даже если это приводит к снижению точности вооружений.

По итогам совета, где Украину представлял глава МИД Дмитро Кулеба, было принято решение о разработке дорожной карты, которая позволит ВСУ перейти к оперативной совместимости с войсками НАТО.

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