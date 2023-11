Россия лишилась боевых дельфинов из-за шторма в Черном море

Дрессированных дельфинов РФ использовала для защиты флота в Крыму.

Дрессированные дельфины, которых Россия использовала для защиты флота в Крыму, пропали после сильнейшего шторма, который обрушился на регион 26 ноября. О том, что вольеры для боевых животных исчезли из Севастопольской бухты, свидетельствуют спутниковые снимки, которые изучил OSINT-аналитик H I Sutton.

Он не исключил, что конструкции затопило или смыло, в результате чего дельфины были освобождены. «Возможно, российский флот переместил загоны перед штормом, но в настоящее время никаких доказательств этого нет», — добавил аналитик.

Он также напомнил, что боевые дельфины были выращены в неволе, зависели от своих дрессировщиков в плане еды и вряд ли способны сами за себя постоять. Таким образом, пребывание в открытом море может стать для них смертным приговором.

Также штормом были смыты оборонительные сооружения, в том числе боновые заграждения, которые использовались для защиты Крымского моста от морских дронов, рассказал OSINT-аналитик Brady Africk.

