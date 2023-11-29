Россия лишилась боевых дельфинов из-за шторма в Черном море 29.11.2023, 21:50

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Дрессированных дельфинов РФ использовала для защиты флота в Крыму.

Дрессированные дельфины, которых Россия использовала для защиты флота в Крыму, пропали после сильнейшего шторма, который обрушился на регион 26 ноября. О том, что вольеры для боевых животных исчезли из Севастопольской бухты, свидетельствуют спутниковые снимки, которые изучил OSINT-аналитик H I Sutton.

Он не исключил, что конструкции затопило или смыло, в результате чего дельфины были освобождены. «Возможно, российский флот переместил загоны перед штормом, но в настоящее время никаких доказательств этого нет», — добавил аналитик.

Он также напомнил, что боевые дельфины были выращены в неволе, зависели от своих дрессировщиков в плане еды и вряд ли способны сами за себя постоять. Таким образом, пребывание в открытом море может стать для них смертным приговором.

Также штормом были смыты оборонительные сооружения, в том числе боновые заграждения, которые использовались для защиты Крымского моста от морских дронов, рассказал OSINT-аналитик Brady Africk.

Recent storms over the Black Sea heavily damaged Russian defenses at the entrance to Sevastopol harbor in Crimea. pic.twitter.com/Qb0IwnkCfu — Brady Africk (@bradyafr) November 28, 2023

Россия начала использовать боевых дельфинов после вторжения в Украину. Их задействовали для защиты главной военно-морской базы Черноморского флота в Севастополе. В июне этого года количество животных увеличили вдвое — до шести-семи. А осенью британский королевский флот обнаружил загоны с дрессированными дельфинами возле военно-морской базы в Новоозерном на северо-западе Крыма.

Эти млекопитающие считаются эффективными против военных водолазов: ни один человек, каким бы натренированным он ни был, не может плавать с такой же скоростью. Также дельфины могут патрулировать побережье с устройством видеофиксации и радиомаяком.

Шторм с порывами ветра до 40 м/с накрыл черноморское побережье в минувшие выходные. В 15 муниципалитетах Крыма был введен режим ЧС, без света остались почти 500 тысяч жителей региона. Из-за непогоды на полуострове и в Краснодарском крае погибли четыре человека. Назначенные Россией власти Крыма оценили ущерб в 1,34 млрд рублей.

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