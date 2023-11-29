В Барановичском районе перевернулся микроавтобус
- 29.11.2023, 23:24
Пострадали две пассажирки.
В Барановичском районе перевернулся микроавтобус, пострадали две пассажирки. Пострадавшим 42 и 57 лет. Они госпитализированы, сообщает брестская милиция.
Происшествие случилось в среду около 18:30 на 4-м километре автодороги Новая Мышь — Полонка. 50-летний водитель не справился с управлением, в результате чего микроавтобус съехал в кювет. В салоне находились пять пассажиров.
В сложных погодных условиях аварии происходят по всей стране. В Могилеве около 14 часов столкнулись такси и маршрутка. На освидетельствование в медучреждение завезли пострадавших — водителя микроавтобуса и 52-летнюю пассажирку.