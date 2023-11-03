Нафталиновые «ястребы» 5 Илья Яблоков, «Новая газета»

3.11.2023, 11:19

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Как Патрушев заигрался в конспирологию и сам себя разоблачил.

Николай Патрушев — секретарь Совета безопасности России и знатный кремлевский конспиролог — в сентябрьском номере журнала «Разведчик» выступил с программным текстом под названием «Крах империй-паразитов». Для меня, исследователя политического языка российской пропаганды, он показался предсказуемым и саморазоблачающим. И вот почему.

Крестовый поход против однополярного устройства Кремль затеял в 2007 году, по крайней мере на словах. Мюнхенская речь Путина обозначила то место, которое российская политическая элита увидела в России: альтернативный полюс гегемонии США, центр привлечения всех тех, кто против Запада. Ставка понятная, но сложная, ведь спустя 20 лет после крушения СССР на мировой арене появилось несколько куда более экономически сильных игроков, чем Россия. И Китаю, и Индии выгодно сотрудничество с ненавистным Западом, генерирующее финансовую прибыль, и мягкое продвижение собственных интересов вкупе с пропагандой внутри страны собственного величия.

Однако российский политический класс, как видно теперь, так и остался мысленно во временах поздней холодной войны, обиженный на то, что с верхушки двухполярного мира его подвинули. Или подвинулся сам ввиду экономической и идеологической нерациональности. Не суть. Задачей Кремля как внутри России, так и по всему миру было показать, что Россия — мировой аутсайдер с талантами и ресурсами, бросающий вызов всесильному Западу. Эта стратегия запустила мощнейшую систему пропаганды внутри России, в результате которой появились десятки теорий заговора, а книжные магазины и медиа (за редкими исключениями) превратились в выставки достижений кремлевской дезинформации.

Спустя 16 лет после выступления Путина в Мюнхене Патрушев заявляется с той же повесткой, слегка сдобренной современной конспирологией о трансгендерах, технократах и трансгуманистах.

Однако на деле и реальные внешнеполитические утраты, и репутационные издержки с 2007 года скорее сделали повестку тусклой и малоубедительной.

Как любой классический конспиролог, Патрушев уверен, что живет на рубеже времен и лично вовлечен в схватку тектонических сил, которые переформатируют систему международных отношений. «В рамках этой модели узкая группа государств выстроила пирамиду, утвердившись на ее вершине и наделив себя исключительными полномочиями» — так начинается его статья, полная аллюзий то ли на глобальную банду франкмасонов с пирамидой на долларовой купюре, то ли просто на глобальную мафию.

Автор рисует картину мира, в которой зловещее меньшинство разрушает и портит жизнь большинству населения. Все зло идет от них — «западников» и глобалистов, подчинивших себе весь мир и выстроивших мир как глобальную банду грабителей. «Сущность этой системы проста: каждый, кто находится на более низком ярусе, должен безропотно и практически безвозмездно передавать наверх часть собственных ресурсов — материальных, финансовых, интеллектуальных, людских. По сути, мы имеем дело с многоуровневой паразитической надстройкой глобального масштаба». Они грабят колонии со времен Средних веков, а Россию ненавидят и боятся из-за природных ресурсов, которые, естественно, хотят заполучить, и оружия. Про это мы слышим как минимум с 2006 года, а от Патрушева — с 2015-го.

Текст Патрушева — еще и методичка российской стратегической дезинформации начала XXI века. Все, что вы хотели бы понять про идеи, продвигаемые Кремлем, тут есть.

Начнем с любимой конспирологии околокремлевских бюрократов: «Председатели ФРС, сменяя друг друга, с хвастовством заявляют, что Соединенные Штаты способны погасить любой взятый кредит, поскольку могут неограниченно печатать денежные знаки». Кто эти председатели? Когда они сказали буквально несколько раз? Истории неизвестно! И не старайтесь гуглить эту фразу, все равно не найдете. Но вот они давно подготовили почву для таких рассуждений. И авторы вроде авторитетными стали в путинской России. А посмотреть в поисковиках и на первой-второй странице обязательно обнаружатся отсылки к их рукотворным мифам.

В лучшем стиле учебника школы КГБ из раздела «полуправда-полуложь» Патрушев рассуждает о сборе личных данных мировыми технологическими гигантами: «…их коллеги из информационных гигантов вроде Google, Meta, Apple, Microsoft и Amazon даже не пытаются скрывать использование в собственных целях технологий по сбору личных данных и социального контроля по всему миру».

Спасибо Эдварду Сноудену за смелость показать, что власти примерно никакой из стран на этой планете не откажутся чуть побольше взять власти в свои руки.

Но Патрушев скромно умалчивает масштаб данных, ежесекундно получаемых российскими спецслужбами через систему СОРМ. Впрочем, это, разумеется, другое.

В этом же стиле и другой факт, демонизирующий Запад: «Практически все современные крупные террористические группировки созданы, снабжаются и финансируются западными спецслужбами, выполняющими решения политического руководства своих стран». То есть про связи между ЦРУ и талибами уже лет 20 никто не скрывает. Про «Аль-Каиду» и провал политики США тоже пишут разоблачительные книги. Но про сегодняшнюю дипломатическую романтику Кремля с «Талибаном» и ХАМАС (особенно в свете войны в Израиле) скромно умалчивают. Мир должен быть многополярным, а мировой злодей только один.

Многоликий Запад не смог скрыть связи с террористическими организациями (благодаря свободной прессе в том числе, которой внутри России теперь нет), но каким-то образом умудрился выстроить систему глобальной промывки мозгов населению планеты Земля. Да так, что никто и не заметил. «Действенным невоенным методом укрепления западного доминирования стало психологическое воздействие на жителей других стран и континентов. В течение столетий профессиональные пропагандисты из Старого Света выстраивали аргументацию, согласно которой они не просто несут добро другим народам, но и якобы делают это в форме благотворительности, едва ли не в ущерб себе». В этом контексте спецслужбы США (а кто же еще?) взращивают демократических лидеров — марионеток для стран-колоний. Патрушев вспоминает тени давно минувших дней цветных революций — триггер страхов российской элиты, забывая собственные планы поставить лояльных политиков и в постсоветских странах, да и в самих США, как теперь получается.

Текст Патрушева позволяет увидеть еще и то, как ярко российская элита саморазоблачает себя и свою травму неспособности определять мировую политику и строить свою пирамиду колониализма на зависимых территориях.

Еще в 2012 году Владимир Якунин (председатель Попечительского совета Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы, председатель Наблюдательного совета Исследовательского института «Диалога цивилизаций», президент ОАО «Российские железные дороги» в 2005–2015 гг. — Ред.) выступил с лекцией в МГУ, в которой рассказал о том, что в Нью-Йорке в небоскребе Эмпайр-стейт-билдинг на самом верхнем этаже проходят встречи людей, управляющих глобальной политикой и финансами. Якунин признался, что якобы побывал на одной из таких встреч и видел, как эти люди принимают решения и отдают приказания крупнейшим мировым банкам и инвестиционным компаниям.

Конечно, кремлевским тоже хочется находиться за столом принятия решений. Антиамериканская конспирология для них вообще не только пропагандистская дубинка, но и способ прорабатывать свою психологическую травму. Поэтому и стиль статьи, и антиколониальный посыл — это что-то из глубоких 1970-х, папка отчетов от зарубежной резидентуры, пропахшая нафталином. А ожидания краха американской экономики (со словами «доля США в мировом ВВП быстро падает.

Нынешнее десятилетие пройдет под лозунгами импортозамещения и отказа от доллара») звучит как мечты, а не реальная программа действий политического актора, реально отдающего отчет своим действиям.

Публикация в журнале «Разведчик», по всей видимости, — программное обращение к силовым элитам о том, что Россия превращается в крепость, но с развитой системой коммуникации со странами третьего мира. Однако это не крепость, это бункер, закопанный в землю, из которого нет выхода. Автор забывает, что конспирологическая идеология — это всегда про боль, утрату и обиду, и в качестве фундамента для построения чего-то продуктивного никогда не годится. А значит, весь пафос про «крах империй» может еще и стать самосбывающимся пророчеством.

Илья Яблоков, «Новая газета»

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