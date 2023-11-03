Представитель Израиля в ООН жестко ответил россиянину Небензе 3.11.2023, 16:49

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Василий Небензя

Гилад Эрдан заявил, что «Россия — последняя страна, которая может чему-то учить».

Россия использует атаку ХАМАС на Израиль «самым извращенным способом», чтобы отвлечь внимание мира от войны в Украине, заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан, пишет Ynet.

«Смешно слышать именно от представителя России нравоучения в адрес Израиля по поводу прав человека и международного права. Представитель страны, которую исключили из Совета ООН по правам человека, рассуждает о морали. Россия — последняя, кто будет нас учить», — сказал Эрдан. Он добавил, что «всем понятно», как Россия отреагировала бы, если бы тысячи ее граждан были убиты или похищены террористами.

Так израильский дипломат ответил (на слова постпреда России при ООН Василия Небензи/ru/news/2023/11/2/570002/), который ранее отказал Израилю в праве на самооборону. «У Израиля как у оккупирующей державы права на самооборону нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году», — сказал накануне Небензя во время выступления на чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН по Палестине. Однако в самом документе от 9 июня 2004 года не говорится об отсутствии у Израиля права на самооборону, а лишь отмечается, что это право не позволяет возводить разделительный барьер на территории, которую ООН признает оккупированной.

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