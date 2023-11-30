Историк: Знаменитые слуцкие пояса ткали негритянки 30.11.2023, 10:01

Как они появились во владениях Радзивиллов?

В новом выпуске подкаста «Так склалася гістарычна» гостем выступил историк и архивист Денис Лисейчиков.

Лисейчиков рассказал о месте слуцких поясов в белорусской культуре, происхождении и судьбе основателя слуцкой персиарни Иоанна Маджарского, деятельности его сына Леона и его интеграции в общество Речи Посполитой, а также организации работы самой персиарни и ее необычных ткачихах.

В документах о переводе фабрики из Несвижа в Слуцк исследователи увидели очень интересную деталь. Комендант Слуцка, принимавший это производство в бывших казармах гранд-мушкетеров, писал отчет князю Радзивиллу, что приезжают верстаки, начнутся работы по их установке, скоро будет весь процесс запущен, будут закупать также материалы для изготовления продукции.

Слуцкий комендант решил поручить работу по ткачеству поясов сначала, пока не было никаких распоряжений, одной очень необычной для Беларуси категории людей. В документе они обозначены как «муринки» — тогда так называли негритянок. Откуда негритянки могли взяться в Слуцке?

Сначала исследователи посчитали, что стали первооткрывателями этого слова, но, как оказалось, многие его видели. Даже в книгах исследователей последних лет этот термин фигурирует, однако, под влиянием стихотворения Богдановича «Слуцкие ткачихи», они утверждали, что это не негритянки, а мужички, то есть крепостные крестьянки, женщины из местных деревень.

Однако оказалось, что это действительно были негритянки. Это были подневольные актеры местной театральной труппы. Братья Радзивиллы, Михал Казимир Рыбонька и Иероним Флориан, владевший Слуцком, соревновались между собой и имели много всего похожего, в том числе частную армию и собственные крепостные театры. После смерти в 1760 году Иеронима Флориана, не имевшего детей, его имения перешли к брату, потребность в дублировании отпала.

Театры Радзивиллов были довольно шикарны и известны по тем временам. И каждый из братьев старался еще иметь модную экзотику в составе этих трупп. И у одного, и у другого были небольшие негритянские труппы. Исследователи нашли по документам, что в Слуцке было 8-9 темнокожих женщин. Сохранился их рацион, свидетельствующий о том, что хотя они были даже на правах крепостных, однако их кормили гораздо лучше, чем белорусских крепостных в местных имениях.

Существовала также интересная должность под названием «старший мурин», который был из лично свободных людей и просто работал как служащий, так как умел на одном языке с невольницами разговаривать.

Исследователи во время подготовки монографии пытались выяснить, откуда приезжали темнокожие женщины в Слуцк. В одном документе, в хозяйственных дневниках княжеской администрации, они нашли документ о разрешении на отпуск «старшему мурину», которого Радзивиллы ради шутки назвали Фридрихом Августом — так же, как звали короля. Фридрих Август просил его отпустить к старому отцу на остров Барбадос.

В те времена Барбадос был крупным рынком рабов в Карибском бассейне. Возможно, что именно оттуда Радзивиллы брали для себя темнокожих невольниц.

В метрических книгах Слуцкого костела встречаются записи о смерти этих женщин. Они имеют только имя, так как не имели характерных для местных фамилий, а также добавлялась пометка «negra» — «темная», «черная», то есть пишется «негритянка родом». Остается открытым вопрос, могли ли они вступать в брак, были ли у них семьи и оставили ли они после себя наследников. «Может, и сейчас у части случан есть африканская кровь».

Так что, как и писал Богданович, слуцкие пояса действительно ткали обездоленные ткачихи, но это на первых порах были вовсе не белоруски.

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