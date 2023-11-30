На свободу вышел гомельский активист Василий Поляков 1 30.11.2023, 19:51

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Он был задержан 1 ноября.

Об освобождении общественного активиста из Гомеля Василия Полякова сообщила «Гомельская весна».

Василий Поляков был задержан 1 ноября, а после того дважды приговорен к 15 суткам ареста за «распространение экстремистских материалов».

Во время заключения Василий держал голодовку.

Василий Поляков — бывший учитель истории, уволенный по политическим мотивам. Многократно участвовал в различных политических кампаниях, какое-то время возглавлял Объединенную гражданскую партию.

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