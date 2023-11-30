Белорусы установили очередной рекорд по кредитам на недвижимость 30.11.2023, 22:11

Но решение Нацбанка может огорчить тех, кто собирался получить займ.

Долги населения перед банками на начало ноября выросли до 19 млрд 759,3 млн рублей, сообщил Нацбанк. Общая задолженность населения по займам растет семнадцатый месяц подряд. При этом долги по кредитам на недвижимость превысили отметку в 13 млрд рублей — это очередной рекорд.

За октябрь общая задолженность белорусов по кредитам выросла на 416,3 млн рублей. С начала нынешнего года этот показатель увеличился на 2 млрд 783,8 млн рублей.

Задолженность по потребительским кредитам на начало ноября была 6 млрд 589,5 млн рублей. Это на 224,3 млн больше, чем месяцем ранее.

Долги по кредитам на недвижимость за прошлый месяц выросли на 193 млн рублей и на начало ноября составили 13 млрд 116,3 млн.

Тем временем Нацбанк обеспокоен тем, что белорусы активно набирают кредиты у банков. При этом у некоторых возникают проблемы с их погашением из-за чрезмерной долговой нагрузки. Проще говоря, потому что люди не рассчитали свои финансовые возможности или попросту набрали слишком много заемных средств. В этой ситуации регулятор подготовил изменения по кредитам.

Однако Нацбанк в ноябре этого года принял решение, из-за которого немного вырастут процентные ставки по кредитам на недвижимость. Регулятор повысил расчетные величины стандартного риска (РВСР), которые будут действовать в декабре. Это процентный потолок по банковским кредитам, в первую очередь — на недвижимость. То есть некоторые займы в декабре должны подорожать.

На декабрь РВСР для физлиц будет на уровне 15,25% (сейчас — 14,61%), а для юрлиц — 10,99% (сейчас — 10,82%). На этот потолок должны ориентироваться банки, когда выставляют процентные ставки по кредитам, их нельзя превышать.

Напомним, аналитики Евразийского банка развития прогнозируют, что рост зарплат и спрос на кредиты создают предпосылки для ускорения инфляции.

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