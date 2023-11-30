В Госдуме РФ обвинили «мемы» в нежелании россиян рожать детей 30.11.2023, 22:18

Депутат считает, что «веселые картинки» служат средством идеологов «чайлдфри».

Мемы и «веселые картинки» в интернете служат средством идеологов «чайлдфри» и «детоненавистничества» для воздействия на подростков, считает депутат Госдумы Эльвира Аиткулова. В эфире радиостанции «Говорит Москва» она заявила, что такие материалы активно распространяются в российских социальных сетях, формируя общественное мнение. По словам депутата, распространение подобных мемов происходит сознательно.

«Когда говоришь с молодежью, они: ну, да, а что здесь такого? Можно жить и без семьи, можно жить и без детей. Мы в этом не видим проблем. <…> Это не какая-то история, которая спонтанно возникла, что кто-то захотел написать „а давайте жить хорошо и без детей“, какие-то такие единичные истории. На самом деле, это тоже, как и ЛГБТ, сознательно продвигаемая такая история», — считает депутат.

Депутат в интервью упомянула сайты, где, по ее словам, происходит формирование общественного мнения среди детей и подростков. По ее мнению, мемы и «веселые картинки» становятся инструментом формирования взглядов молодого поколения на семейные ценности.

Эльвира Аиткулова ранее заявляла, что закон о запрете пропаганды «идеологии чайлдфри» поддерживают большинство российских регионов. Согласно предложенному законопроекту, разработанному депутатами из Башкортостана, предлагается запретить распространение информации, пропагандирующей отказ от рождения детей среди несовершеннолетних.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал психологов и священников помогать парам, не желающим иметь детей. Милонов также высказал мнение о том, что подобное поведение свидетельствует о проблемах со здоровьем, включая употребление наркотиков и алкоголя.

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