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«Оно по кругу, оно везде!»: новое видео паники россиян в момент обстрела Керчи

  • 5.11.2023, 11:46
  • 8,546
«Оно по кругу, оно везде!»: новое видео паники россиян в момент обстрела Керчи

Прилет ракет сняли на камеру.

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (Стратком ВСУ) вечером в субботу, 4 ноября, заявило об «успешном ударе по морской и портовой инфраструктуре» судостроительсного завода «Залив». Он расположен в городе Керчь в аннексированном Россией Крыму.

Между тем, именно от самих крымчан и стало известно об обстреле завода. Они первыми стали постить в местных пабликах видео работы средств ПВО над заливом недалеко от Крымского моста, на котором оперативно пустили дымовую завесу, как с недавних пор это делают всегда в случае угрозы обстрела беспилотниками.

Автор одного из таких видео, опубликованных телеграм-каналом SOTA, весьма эмоционально описал обстановку в Керчи в момент обстрела.

«Справа, слева, везде, ###! «Залив» подорвали, «Залив»! Ты смотри, какой звук! Оно по кругу, оно везде!», — комментировал за кадром мужчина работу ПВО.

Кроме того, местные жители, наблюдавшие за происходящим над Керченским проливом и снимавшим все на камеру, усомнились в правдивости озвученной оккупационными «властями» Крыма версии о том, что «все в порядке».

«После «падения осколков» слишком много дыма на заводе», — отметили подписчики местного телеграм-канала «Крымский ветер».

На это же намекнули в «Центре национального сопротивления Украины», в телеграм-канале которого появилось видео пожара на Керченском судостроительном заводе. Там также пообещали чуть позднее выложить другие фото и видео, отметив, что у них «глаза и уши повсюду».

По данным телеграм-канала «Крымский ветер», в ходе обстрела завода «Залив» «минимум три прилета получил малый ракетный корабль «Аскольд».

«Этот носитель крылатых ракет «Калибр» является одним из самых новых и современных кораблей Черноморского флота РФ. Он был заложен в 2016 году как раз на на Керченском судоремонтном заводе «Залив», и спущен на воду только в 2021 году. Для понимания, кроме 8 пусковых установок для «Калибров» на его вооружении стоит собственная система ПВО – ЗРК «Панцирь-М» и комплекс БПЛА «Орлан-10» для ведения разведки. Жирная цель», — написали авторы канала.

Судостроительный завод «Залив» имени Б. Е. Бутомы расположен в Керчи, на берегу Керченского пролива, между двух морей — Черным и Азовским. Он занимает площадь более 140 гектаров и является градообразующим и одним из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе. Завод имеет две технологические линии постройки судов и известен строительством военных фрегатов.

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