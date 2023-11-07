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«Белавиа» запускает рейсы из Минска и Гомеля в регионы России

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  • 7.11.2023, 21:47
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«Белавиа» запускает рейсы из Минска и Гомеля в регионы России

Через Москву по единому билету.

«Белавиа» подписала соглашение с российской авиакомпанией «ЮТэйр» о совместной организации рейсов из Беларуси в различные регионы России. Полеты будут выполняться из Минска и Гомеля не напрямую, а с пересадкой в Москве, но по единому билету, сообщает пресс-служба российского авиаперевозчика.

«Белавиа» отвечает за перелеты между Беларусью и Москвой, а «ЮТэйр» будет возить пассажиров из Москвы в российские города. Купить единый билет можно из Минска и Гомеля по направлениям: Грозный, Когалым, Красноярск, Минеральные Воды, Нарьян-Мар, Ноябрьск, Самара, Сургут, Сыктывкар, Тюмень, Усинск, Уфа, Ухта, Ханты-Мансийск. Также есть четыре зарубежных направления: Бухара, Самарканд, Фергана (Узбекистан) и Душанбе (Таджикистан).

Пересадка будет в аэропорту «Внуково». Купить билеты можно «в один клик» на сайте «ЮТэйр» и в мобильном приложении компании. В рамках соглашения там также продаются билеты на все рейсы «Белавиа». Директор белорусского авиаперевозчика высказал надежду, что нововведение позволит пассажирам «Белавиа» летать по доступным тарифам.

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