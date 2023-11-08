В Беларуси за $10 тысяч продали очень необычный Opel 2 8.11.2023, 20:47

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Был универсал, а стал брутальный пикап.

Этот «Опель Омега» сошел с конвейера в 1999 году. По заводу – это солидный универсал бизнес-класса. В свое время он явно использовался по назначению, но ближе к автомобильной пенсии полностью сменил имидж, пишет newgrodno.by.

Теперь его превратили в брутальный пикап. У «Опеля» срезали часть крыши, заварили задние двери. Сняли часть кузовных панелей. Снята и решетка перед радиатором, а в крышке капота прорезано отверстие для выступающей части двигателя.

Впрочем, в объявлении было указано, что мотор здесь стоит «родной» — двухлитровый бензиновый. Машину выставили на продажу и просили за нее почти $10 тыс. Торг был возможен лишь «на литр бензина и литр масла», говорит автор объявления.

«Автомобиль в отличном состоянии, как технически, так и внешне», — сообщалось объявление о продаже. Кажется, это больше похоже на шутку.

Машину продавали в Столине. Сейчас объявление не активно. Там указано, что машина продана. Интересно, кто стал покупателем?

Ведь в таком виде этому пикапу вряд ли можно выезжать на дороги. Сомнительно, что его поставят на учет, а уж техосмотр этот «Опель» точно не пройдет.

Отметим, что за «Омеги» тех же годов выпуска, которые так и остались бизнес-седанами или универсалами, продавцы просят в районе 2-3 тысяч долларов.

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