Мели, Емеля Телеграм-канал «СерпомПо»

1.12.2023, 9:18

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На другой день явился Песков.

Это выражение точно подходит для комментария пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова об армяно-британском военном сотрудничестве.

Вчера в Лондоне было подписано армяно-британское соглашение о сотрудничестве в военной сфере на 2023–2024 годы. Страна НАТО, с которым, согласно пропагандистской версии Кремля, «Россия воюет» в Украине, подписывает соглашение со страной ОДКБ, которое вроде как «против НАТО».

На другой день является Песков и объявляет: «У нас с Арменией свои отношения. И, безусловно, Армения - это дружественная, это наш союзник. И мы будем продолжать развитие наших союзнических отношений».

Какие у вас с Армений «свои отношения», показала карабахская катастрофа. Поскольку Россия и ОДКБ не смогли обеспечить безопасность Армении (Россия даже оплаченные вооружения не поставила), следствием этого является желание Армении выстроить для себя многостороннюю систему безопасности, не полагаясь только на ОДКБ.

Так что, как видим, «развитие продолжается». Теперь с Великобританией.

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