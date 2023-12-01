ISW: Кремль охватила паника из-за Путина 1.12.2023, 9:24

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Американские аналитики раскрыли планы главы РФ.

Кремль опасается негативного влияния провалов российских оккупантов на войне против Украины на президентские «выборы» в России 2024 года.

Чиновники собрались усилить цензуру в стране из-за «опасений» того, что выехавшие за границу россияне попытаются дискредитировать «избирательный» процесс.

Об этом заявили в американском Институте изучения войны (ISW).

В сводке ISW говорится о том, что Кремль опасается влияния провалов войск РФ в войне против Украины на президентскую кампанию. Ее Путин собрался строить на внутренней политике и критике Запада.

Как утверждают аналитики, чиновники РФ также хотят усилить цензуру в стране. Они боятся якобы дискредитации «выборов» со стороны россиян, которые уехали.

В Российской Федерации весной 2024 года должны состояться выборы президента. Владимир Путин занимает пост главы государства с 2000 года, с перерывом на период с 2008 по 2012 год, когда страну возглавлял Дмитрий Медведев.

Согласно данным Reuters, Путин пойдет на новый 6-летний срок. Официально он об этом пока не объявил.

В Кремле обеспокоены выборами Путина, отмечали аналитики американского Института изучения войны.

По их оценкам, администрация опасается протестов родственников мобилизованных. Также власти пытаются успокоить тех, кто выступает против военных решений Путина.

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