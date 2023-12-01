Украинские снайперы ликвидировали 12 россиян за час возле Авдеевки 1 1.12.2023, 9:51

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И ранили еще троих.

Снайперы Сил специальных операций Украины ликвидировали 12 и ранили троих оккупантов на Авдеевском направлении. Для этого им понадобился только час.

Об этом сообщает Telegram-канал Сил специальных операций.

«ССО работают на самых сложных участках фронта. Один из них – Авдеевское направление», - говорится в сообщении.

В частности, там только за час снайперы ССО уничтожили 12 единиц живой силы противника.

«Еще трое оккупантов, которые пытались подойти к позициям украинских военных, получили ранения», - добавили в ССО, уточнив, что пары снайперов работали на дистанции от 920 до 1170 метров.

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