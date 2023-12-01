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«Машинам на белорусских номерах тоже ограничат въезд»

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  • 1.12.2023, 10:19
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«Машинам на белорусских номерах тоже ограничат въезд»

Белорусы начали оказывать необычные услуги на границе между Польшей и Калининградской областью РФ.

17 сентября Польша запретила въезд на свою территорию автомобилей на российских номерах. Такие же ограничения действуют в странах Балтии, Финляндии, Норвегии, Германии и Болгарии. Это привело к тому, что стали востребованы услуги индивидуального трансфера в Калининградскую область и из нее. Эти услуги оказывают и польские компании, и белорусы.

MOST поговорил с Александром, руководителем компании top-transfer.eu, о клиентах, ценах, специфике этого бизнеса и о том, может ли Европа запретить въезд и белорусским автомобилям.

«Раньше было несколько заказов в неделю, а сейчас — несколько день»

Александр родом из России, живет в Варшаве уже 10 лет. Пассажирскими перевозками занимается с 2015 года. Он отмечает, что такой высокий спрос на его услуги был, пожалуй, только в 2018-м — во время чемпионата мира по футболу.

— Спрос на наши услуги вырос кратно. Если раньше у нашей фирмы было несколько заказов в неделю, то сейчас — несколько заказов день. Сейчас в основном ездят россияне, в том числе и те, у кого есть вид на жительство или иностранные паспорта. Но ездят также и поляки, и другие иностранцы — их процентов 25 от общего количества, я думаю.

Мужчина добавляет, что много россиян въезжают в Европу через Турцию, а возвращаться домой им дешевле через Калининград, поэтому это направление и популярно. До закрытия финско-российской границы также использовался маршрут через Финляндию и Санкт-Петербург.

— Мы возим в Калининград откуда угодно: из Литвы, Польши, Германии. У нас была рекордная трасса из города на юге Италии. Я не знаю, зачем заказчику это надо было, потому что столько времени в машине проводить тяжело, но такой заказ был.

Александр добавляет, что в разы поднялись и цены. Он приводит в пример расценки своей компании. Еще несколько лет назад стоимость индивидуального трансфера из Польши в Россию составляла 3-5 тысяч российских рублей (35-55 долларов). Сейчас самый недорогой маршрут Гданьск — Калининград обойдется минимум в 200 евро.

— Да, с нами дороже, чем на автобусе, — соглашается бизнесмен. — Но нас выбирают по той же причине, по которой кто-то выбирает для передвижения по городу такси, а не общественный транспорт. Потому что комфортнее и спокойнее. Плюс клиент не привязан ни ко времени, ни к месту. Мы подадим машину в любое место, в любое удобное время, клиент просто садится и едет. Да и к тому же если едет не один человек, а трое, то цена разбивается на всех, и она уже будет сопоставима с ценой билета на автобус.

«Белорусов достаточно в этой сфере»

Александр затрудняется сказать, стало ли больше людей, которые занимаются индивидуальным трансфером в Калининградскую область. Дело в том, что последние изменения заставили многих, кто ездил на российских номерах, уйти из этого бизнеса, и на их место пришли другие.

— Когда запретили самолетам летать из Европы в Россию, появилось много украинских перевозчиков. Они возили в Калининград, демпинговали. Потом украинцам запретили въезжать в Калининградскую область, и они ушли с рынка. А когда запретили въезд в Польшу машинам на российских номерах, отсеклись россияне, которые ездили на калининградских номерах, — рассказывает мужчина и добавляет, что некоторые россияне-перевозчики смогли как-то поменять номера, например, на киргизские.

Благодаря запрету в бизнес пришло много белорусов, они открывают фирмы, ездят на автомобилях с белорусскми номерами. Но у Александра в компании белорусов нет.

— Как-то не сложилось. Раньше было человека три. Один из них клиентов уводил — мы расстались. Второй свою фирму организовал — ушел. Но вообще белорусов достаточно в этой сфере.

Мужчина уверен, что ситуация с запретом многим дала работу. Этот бизнес довольно динамичный, а вход в него не очень дорогой. Вместе с тем фирма Александра набирает новых водителей осторожно и дает им заказы только в непиковое время.

— У нас есть свои водители, с которыми мы постоянно сотрудничаем, проверенные. А так у нас, перевозчиков, есть свои чаты, и если какой-то водитель себя плохо проявил, мы пишем: «С этим не работать!» Ну, и дальше могут идти несколько специальных терминов, которые кратко, но емко характеризуют эту персону.

«Возможно, машинам на белорусских номерах тоже ограничат въезд»

По словам Александра, никаких проблем на границе у перевозчиков нет. Предвзятого отношения со стороны пограничников он не наблюдал. Однако среди водителей ходят слухи, что вскоре могут появиться новые ограничения.

— Есть слухи, что с нового года машинам на белорусских номерах тоже как-то ограничат въезд. Это я слышал от знакомых водителей, а им сказали таможенники, что, мол, белорусов с нового года как-то прижмут. Пока это все на уровне слухов, а слухи ведь такая вещь — иногда сбываются, иногда нет.

Что касается текущей ситуации, то пограничники работают, как и раньше. На границе можно простоять и 20 минут, и 10 часов — все зависит от даты.

— Например, если в Германии какие-то праздники, то русские, которых там много живет, едут в Россию отдыхать — тогда, конечно, и очереди на границе будут. Я думаю, что на эти новогодние праздники как раз часов 10 и придется стоять, — поясняет бизнесмен.

На время прохождения границы могут повлиять и непредвиденные ситуации. Например, когда пассажиры везут контрабанду. Особенно это касается моряков, которые составляют значительную часть клиентов, — они любят провозить сигарет больше, чем положено. Водители перед поездкой всегда спрашивают у таких пассажиров: нет ли у них ничего запрещенного.

— Бывало и такое, конечно, что клиент не говорит, что у него блок сигарет, и на границе его находят. У меня лично был смешной случай. Мне пограничники решили запустить собачку, которая ищет наркотики. Она унюхала что-то в багажнике под резиновым ковриком. Поднимают, а там старые носки, про которые я забыл. Смеялись все, кто это видел, только инструктору этой собачки было не смешно: она то краснела, то белела.

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