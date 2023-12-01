«Трачу астрономические суммы на лекарства, более 300 рублей ежемесячно» 1.12.2023, 11:33

Как расходы на медикаменты влияют на семейный бюджет белорусов.

В последнее время лекарства в Беларуси прибавляли в цене. По данным официальной статистики, расходы домашних хозяйств (другими словами, семей) в 2022 году на здравоохранение составляли 78,8 рубля в месяц. Совсем неудивительно, что основную долю из всех расходов на здравоохранение занимало приобретение лекарств — 58,9 рубля, пишет Myfin.by.

Сколько белорусы тратят на лекарства?

Клавдия: «Цены все время растут»

Клавдия — пенсионерка. На наш вопрос она, не задумываясь, ответила, что на лекарства у нее уходит много денег.

— Пенсия у меня 620 рублей, — рассказала женщина. — На лекарства трачу более 100 рублей ежемесячно. Мне нужно пить на постоянной основе препараты от давления и другие лекарства. Недавно вот у меня обнаружили избыточную жидкость где-то в зоне сердца. И мне выписали в связи с этим врачи препарат, он австрийский. Одна упаковка стоит 30 рублей. А мне их нужно несколько для курса лечения.

«Раньше лекарства стоили дешевле, а сейчас очень резко поднялись цены, особенно стало заметно это в последний год. Вот „Арпетол“ стоил 11 рублей, а недавно уже заплатила 17,5 рубля. А прошел-то всего месяц», — пожаловалась женщина.

Светлана: «Когда болеют дети, уходит около 200 рублей»

— На взрослых лекарства почти в семье не покупаем, — рассказала Светлана, которую мы встретили при выходе из аптеки в центре города. — Но у меня двое детей, и в тот период, когда они болеют, у нас уходит около 200 рублей. Это промывание носа, капли в нос, капли в уши, полоскание горла, аэрозоли, рассасывающие таблетки и лекарства, снижающие температуру. А если еще какие-то форсмажорные обстоятельства, и, к примеру, нам приходится вызывать врача на дом, это еще плюс 50 рулей.

А еще не забываем про профилактику глистов, так как у нас дома живет домашнее животное. Упаковка препарата от глистов на одного ребенка — 15 рублей, а нужно принять 2 таблетки, таким образом умножаем на два.

Вероника: «Предпочитаю иностранные лекарства, в месяц трачу около 60 рублей»

Вероника работает парикмахером. В месяц у нее уходит на лекарства около 60 рублей.

— Бывает, честно, что и больше. Я часто принимаю «Омез» для желудка, покупаю различные мази для суставов, витамины. Вот сейчас снова собираюсь к врачу и понимаю, что опять придется потратиться в аптеке. Как-то пришла домой и рассказала мужу, сколько потратила на лекарства, он был шокирован. А я ему говорю, что ничего удивительного — такие цены сегодня.

Вероника предпочитает, по ее словам, однозначно иностранные лекарства. Она рассказала, что как-то раз купила белорусскую мазь «Диклофенак», так от нее пачкалась одежда, и сам тюбик был не совсем качественный.

— Когда была в Санкт-Петербурге, зашла там в аптеку купить витамины, и, что приятно, в нескольких аптеках были акции: «2 по цене 1». То есть я купила себе одну упаковку витаминов, а вторую мне дали бесплатно. Никогда не видела, чтобы в белорусских аптеках проводили такие акции, а жаль.

Светлана: «Курс лечения от псориаза обходится в 150 рублей»

Светлана живет с мужем. Женщине 68 лет, она недавно вышла на пенсию, а ее муж еще работает. На лекарства ежемесячно тратят небольшие деньги. Если требуется, стараются покупать не белорусские, а иностранные препараты. Светлана с мужем считают, что экономить на здоровье нельзя.

— Я в последнее время на постоянной основе пью препарат от давления, стоит около 13 рублей, но цена на него все время растет. Муж раньше пил французский препарат для лечения аритмии, сейчас он пропал в белорусских аптеках, поэтому пьет его белорусский аналог, он совсем недорогой. Вот и все из постоянных препаратов.

Да, как-то пропили с мужем «Кавинтон Форте» (препарат улучшает мозговое кровообращение), упаковка из 90 таблеток обошлась в 50 рублей, на двоих с мужем получается 100. Есть и белорусские аналоги, но мы решили купить иностранный препарат, — поделилась информацией женщина.

Кроме этого, Светлане периодически нужно проходить лечение от псориаза, обычно это происходит в моменты обострения заболевания. Препараты, которые назначает врач, недешевые, все иностранные.

— В лечение от псориаза входят, как правило, крема и гормональные препараты. Помню, что последний раз покупала один из назначенных кремов за 45 рублей, сегодня он уже стоит 65 рублей в аптеках. Сейчас один курс лечения мне обойдется, как я посчитала, в 140−150 рублей.

Светлана обратила внимание, что сегодня на одно и то же лекарство очень сильная разбежка в цене между аптеками, порой разница доходит до 10−15 рублей.

Валентина Францевна: «Трачу астрономические суммы на лекарства, более 300 рублей ежемесячно»

Валентине Францевне 77 лет, она давно живет без мужа.

Женщина, по ее признанию, тратит просто астрономические цифры на лекарства.

— У меня возрастная макулярная дегенерация глаза. Мне нужно делать ежемесячно укол в глаз, чтобы не потерять зрение. Называется лекарство «Луцентис», обходится мне один такой укол в 900 рублей.

Женщина объяснила, что у нее такое осложнение возникло после ковида. Еще на постоянной основе она принимает от давления препарат, который стоит около 53 рублей. И цена на него в некоторых аптеках уже снова подросла, добавила Валентина Францевна.

— Меня удивляет, если честно, почему цены на лекарства у нас такие высокие. В европейских странах, где выше пенсии, намного выше заработные платы, цены на лекарства ниже. Почему так? Например, мне одно лекарство, если есть такая возможность, привозят знакомые из Польши, и там оно стоит в два раза дешевле.

Еще ежемесячно я пью препараты в качестве профилактического средства против атеросклеротических бляшек (статины). И еще другие препараты.

Кроме этого, у женщины еще и последняя степень артроза, и ей нужно колоть хондропротекторы для суставов два раза в год.

— А пенсия у меня 716 рублей. Да, я подрабатываю, что-то пытаюсь продавать в переходах метро и не считаю это зазорным.

По словам Валентины Францевны, кроме уколов, у нее ежемесячно уходит больше 300 рублей на медпрепараты.

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