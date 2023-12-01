Зеленский: Началась новая фаза войны 3 1.12.2023, 11:37

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Президент Украины оценил результаты контрнаступления ВСУ.

Летнее контрнаступление ВСУ не достигло желаемых результатов из-за постоянной нехватки вооружения.

Сейчас война Украины и России находится на новом этапе: ожидается, что зима осложнит боевые действия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Associated Press.

В Украине - новый этап войны

«У нас новая фаза войны, и это факт. Зима в целом — это новый этап войны», - сказал Зеленский.

На вопрос, удовлетворен ли он результатами контрнаступления, он ответил неоднозначно.

«Смотрите, мы не отступаем, я удовлетворен. Мы воюем со второй (лучшей) армией в мире, я доволен. Мы теряем людей, я не удовлетворен. Мы не получили всего того оружия, которое хотели, я не могу быть удовлетворен, но и не могу слишком сильно жаловаться», - сказал Зеленский.

Президент Украины также выразил опасения, что война между Израилем и ХАМАСом поставит под угрозу поток западной военной помощи Киеву.

О контрнаступлении

Президент Зеленский дал откровенную оценку контрнаступлению ВСУ прошлым летом.

«Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт», — сказал глава государства.

По его словам, Украина не получила всего необходимого ей оружия от союзников, а ограничения в размерах ее вооруженных сил не способствуют быстрому наступлению.

«Не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов. Но это не значит, что мы должны сдаться. Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что принадлежит нам».

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