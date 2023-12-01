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Картофельный жулик обманул белоруску на несколько тысяч рублей

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  • 1.12.2023, 12:50
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Картофельный жулик обманул белоруску на несколько тысяч рублей
иллюстративное фото

Минчанка так и не дождалась прибыли с урожая.

Минчанка хотела сделать бизнес на картофеле, но стала жертвой обмана, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. «Вложенные» женщиной в клубни тысячи рублей пропали вместе с мужчиной, которого она нашла по объявлению.

Минчанка нашла по объявлению мужчину для работы на стройке. «Работали, общались. Он предложил совместный бизнес — посадить картошку. Сказал, что тесть у него занимается земледелием», — рассказала женщина.

Она согласилась и передала своему новому знакомому более 7 тысяч рублей. Сначала «на семянку».

«Потом сказал, что картошка не продалась. Начал откладывать ее на зиму, сказал — надо скинуть деньги на химию, чтобы картошка сохранилась зиму. Ну и по весне она также не продалась», — поделилась подробностями инвестиций минчанка.

Мужчина даже присылал ей чеки якобы за оплату химии, а также дров для отопления ангара с картофелем. Обещаниями и оправданиями с женщиной он расплачивался на протяжении восьми месяцев. После она поняла, что это обман.

Милиция задержала 33-летнего минчанина. Тот признался, что взял деньги для оплаты квартиры. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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