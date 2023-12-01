Дочь Соловьева резко выступила против отца 1.12.2023, 13:20

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Российскую пропаганду она назвала «глупым анекдотом» и «театром абсурда».

Дочь одиозного кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева Екатерина выступила против последних решений Кремля по «экстремистским организациям», назвав действия властей РФ «глупым анекдотом», передает Диалог.UA.

Екатерина Соловьева написала в своем Instagram, что от такого стало тошно бы даже писателю Оруэллу.

«Я обожаю театр абсурда. Но это уже глупый анекдот. Нереальные безжалостные организации признаем экстремистскими. А ХАМАС устраиваем приемы в Кремле. Даже Оруэлла уже бы тошнило от перенасыщения», - отметила дочь пропагандиста.

Также она напомнила, что за домашнее насилие в России положены просто штрафы.

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