Дочь Соловьева резко выступила против отца
- 1.12.2023, 13:20
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Российскую пропаганду она назвала «глупым анекдотом» и «театром абсурда».
Дочь одиозного кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева Екатерина выступила против последних решений Кремля по «экстремистским организациям», назвав действия властей РФ «глупым анекдотом», передает Диалог.UA.
Екатерина Соловьева написала в своем Instagram, что от такого стало тошно бы даже писателю Оруэллу.
«Я обожаю театр абсурда. Но это уже глупый анекдот. Нереальные безжалостные организации признаем экстремистскими. А ХАМАС устраиваем приемы в Кремле. Даже Оруэлла уже бы тошнило от перенасыщения», - отметила дочь пропагандиста.
Также она напомнила, что за домашнее насилие в России положены просто штрафы.