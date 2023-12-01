В Гомеле бизнесмен подарил родственникам квартиры 1.12.2023, 13:22

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Последствия оказались неожиданными.

Гомельский предприниматель подарил квартиры и парковочные места родственникам, позже их продали. В Департаменте финансовых расследований КГК посчитали договоры дарения фиктивными, а действия мужчины расценили как уклонение от уплаты налогов, сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.

«Данный предприниматель в рамках договора со строительной организацией принимал участие в строительстве жилого дома. По завершении объекта в его собственность перешло три квартиры и пять парковочных машино-мест. Чтобы не платить подоходный налог при продаже этого имущества, предприниматель раздробил объекты, оформив фиктивные договоры дарения квартир и машино-мест своим близким родственникам. От их имени гомельчанин впоследствии самостоятельно реализовал недвижимость», — заявили в ведомстве.

Доход от продажи квартир и машино-мест составил свыше 600 тыс. рублей. В КГК считают, что сумма не уплаченного им подоходного налога с физических лиц превысила 80 тыс. рублей.

За уклонение от уплаты налогов в значительном размере в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело, несмотря на то, что «причиненный государству ущерб возмещен в бюджет в полном объеме».

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