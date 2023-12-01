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В Беларуси запретили популярные капсулы для стирки белья

  • 1.12.2023, 13:29
В Беларуси запретили популярные капсулы для стирки белья

Что с ними не так.

В Беларуси ввели запрет на ввоз и продажу капсул для стирки белья Tide Color. Об этом сообщает Госстандарт. Производитель уверяет, что капсулы подходят «для использования в стиральных машинах любого типа», но это не так.

Изготовитель моющего средства в маркировке указал назначение продукции «для использования в стиральных машинах любого типа», но при этом оно не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой — показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил (217±5) мм.

Капсулы Tide Color (производства Procter & Gamble Amiens SAS. ZI NORD, Франция) должны быть изъяты из продажи.

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