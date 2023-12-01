закрыть
1 декабря 2023, пятница, 14:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси установили новый вид датчиков на дорогах

2
  • 1.12.2023, 13:50
  • 4,674
В Беларуси установили новый вид датчиков на дорогах

Как они работают?

Начальник управления автомобильных дорог Минтранспорта Григорий Глазко заявил, что в Гомельской области установили новые датчики на дорогах. Они должны замечать диких животных и предупреждать о них водителей.

Чиновник уточнил, что ограждений вдоль дорог недостаточно, чтобы обезопасить водителей и животных. «Как показывает практика, этого не совсем достаточно. В прошлом году утвержден комплекс мер, который позволит минимизировать выход животных на проезжую часть и количество ДТП с участием диких копытных животных», — заявил Григорий Глазко, передает БелТА.

По его словам, в Гомельской области на трассе М10 месяц назад установили датчики. «То есть справа и слева на дороге есть камеры и датчики движения, которые уже специально запрограммированы. Если животное выходит на дорогу, то за 250 м с каждой стороны на табло загорается информация об этом. Особенно это важно в ночное время», — рассказал чиновник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип
Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс