В Беларуси установили новый вид датчиков на дорогах 2 1.12.2023, 13:50

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Как они работают?

Начальник управления автомобильных дорог Минтранспорта Григорий Глазко заявил, что в Гомельской области установили новые датчики на дорогах. Они должны замечать диких животных и предупреждать о них водителей.

Чиновник уточнил, что ограждений вдоль дорог недостаточно, чтобы обезопасить водителей и животных. «Как показывает практика, этого не совсем достаточно. В прошлом году утвержден комплекс мер, который позволит минимизировать выход животных на проезжую часть и количество ДТП с участием диких копытных животных», — заявил Григорий Глазко, передает БелТА.

По его словам, в Гомельской области на трассе М10 месяц назад установили датчики. «То есть справа и слева на дороге есть камеры и датчики движения, которые уже специально запрограммированы. Если животное выходит на дорогу, то за 250 м с каждой стороны на табло загорается информация об этом. Особенно это важно в ночное время», — рассказал чиновник.

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