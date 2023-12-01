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Россияне замерзают на Донбассе

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  • Телеграм-канал «Вольнодумец»
  • 1.12.2023, 14:22
  • 2,554
Россияне замерзают на Донбассе

Оккупанты нервничают.

На оккупированной территории юга Донецкой области в селах фиксируется прибытие российских солдат, которые озабочены поиском пустующих домов.

Происходит это в непосредственной близости к линии, выстроенных россиянами укреплений (вторая линия обороны) от Новопетриковки (Великоновоселовского района) и до Волновахи: Красная Поляна, Передовое, Степное, Зачатьевка, Вольное, Равнополь, Ивановка, Новотатарка, Златоустовка, Малиновка, Новопавловка, Трудовое, Карловка.

В селах появились новые небольшие группы российских солдат, которые ищут, где бы поселиться. Ищут свободные дома. Поскольку все занято, то по рекомендации старост или вместе с ними обходят дома одиноких стариков и «просятся пожить у них». Люди, не понаслышке знающие, во что превращают дома оккупанты, как могут отказываются от такого соседства. Оккупанты нервничают, спрашивают: «Нас что здесь не уважают?» и грозятся согнать всех стариков в один дом, а самим занять их дома.

Местные жители полагают, что появление дополнительных групп российских вояк, скорее всего связано с установившейся холодной погодой. На Донбассе при минус пять и постоянном ветре, не очень высидишь в окопах. Вот часть вояк и отпускают из окопов отсиживаться в тепле. Но поселяться в клубы и детсадки, куда предлагают старосты, россияне боятся – «туда же может прилететь!»

Понимают ли оккупанты, что им здесь не рады, спрашивать излишне. Вряд ли подобное отношение населения к «асвабадителям» прибавляет им уверенности в завтрашнем дне и тем более мотивирует к подвигам ради кремлевского безумца. У россиян есть только один выход – «бери шинель, пошли домой», пока местные жители не дали координаты мест их «отдыха», чтобы обеспечить им «вечный не покой».

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