«О таком подумывает чуть ли не каждый второй в нашей стране» 1.12.2023, 15:12

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Айтишник оставил работу, чтобы открыть кафе в Борисове.

Никита Кузьмичкин 4 года занимался мобильными играми. На последнем месте работы выгорел — и ушел в никуда. Открыл в Борисове и в Минске три точки, в которых подают бабл-ти. Говорит, что сейчас абсолютно счастлив: бизнес становится на рельсы, с детьми стал проводить больше времени, и в программирование опять вернулся — на фрилансе, пишет Devby.io.

— Я закончил ФКСиС БГУИР, занимался проектной деятельностью в лаборатории игр, и мне так понравилось, что я решил связать с разработкой игр свою жизнь.

Еще в на 4-м курсе начал работать в игровой студии, которая только-только открылась. Моя первая зарплата составила 300 долларов. Спустя полгода я завел разговор с директором о том, чтобы поднять рейт. Но увы, у студии не было такой возможности.

Я перешел в другую компанию — VironIT. Да-да (смеется), вы верно расслышали. Я проработал там полгода. После был разработчиком в Playtika, а затем в Severex. Последний год моей работы в ИТ вышел очень сложным — я выгорел дотла.

«Два дня — и отпуска будто и не было. Меня тошнило от программирования»

Я начинал в 9−10 часов, заканчивал в 18−19, еще часа 2 уходило на то, чтобы отойти от работы, потупить в TikTok, потому что голова просто шла кругом, потом час-другой занимался детьми (им на тот момент было полгода и два года) — и уже нужно было ложиться спать. И так день за днем. Как белка в колесе — а жизнь проходила мимо. Сложное время!

Да, я пытался что-то с этим делать, помочь себе: в обед выходил на прогулки, пробовал ходить в спортзал — но регулярно тренироваться не получилось. Приходилось иногда отказываться от занятий, потому что нужно было перед релизом подольше поработать, поовертаймить на выходных и в нерабочее время.

Даже когда я брал отпуск, возвращался спустя две недели — а там: «ой, здорово, что вернулся! Нужно срочно сделать и это, и то, и это…» И снова работаешь сверхурочно, пытаясь уложиться в сроки. И снова выгораешь. Два дня — и отпуска будто и не было. Меня буквально тошнило от программирования. Я думал: нужно найти себе хобби и сменить проект.

В начале 2023 года я уволился с работы и нашел другой проект — но это не сильно помогло. Ушел в итоге и оттуда.

«Каждый раз, когда я ехал в Минск, жена просила: привези бабл-ти!»

Параллельно я обдумывал идею открыть свое кафе. Есть американская мечта, а есть — белорусская: мне кажется, о таком подумывает чуть ли не каждый второй в нашей стране. По крайней мере, мы с женой — точно.

Идею, на чем конкретно сосредоточиться, подала жена — она очень любит бабл-ти, подсела на них, пока мы жили в Минске. Когда после рождения ребенка мы переехали в Борисов, и она лишилась возможности баловать себя этими напитками, то каждый раз, когда я ехал по работе в Минск, просила: пожалуйста, привези бабл-ти!

Чтобы идея превратилась в кафе, понадобилось 5 месяцев. Мы изучили все, что есть в интернете по этой теме, — дома на кухне повторили каждый рецепт, настроили под себя. Что делают конкуренты, тоже хорошо знаем.

«Надеялись вложиться в 11 тысяч долларов, но этих денег не хватило»

Первую точку мы открыли в родном Борисове. У нас было 11 тысяч долларов накоплений — надеялись вложиться в эту сумму. Но, конечно, не обошлось без ошибок, из-за чего этих денег не хватило. В сумме потребовалось около 16 тысяч.

Много что делали сами — помогали друзья, родственники. Например, столы сделал брат в гараже, он занимается деревообработкой.

За прилавок встала моя жена, первое время также помогали брат с сестрой. Сейчас жена иногда стоит за стойкой, но больше ведет кафе, занимается рецептурой — разрабатывает что-то новое. Я отвечаю за расширение — планирую новые точки, ищу людей, чтобы их вели, разрабатываю дизайн, решаю вопросы с поставщиками, занимаюсь документами.

«Очередь растянулась на 10 метров. Мы обслуживали по 400 человек в день»

За два месяца до открытия кафе в Борисове мы запустили рекламу. Открывались на «большие выходные» — 6 мая. Пришло столько людей, что очередь растянулась на 10 метров. Мы обслуживали по 400 человек в день. Ажиотаж спал только через неделю.

У нас было очень хорошее лето, но на рельсы бизнес пока не встал. К зиме спрос на бабл-ти снизился — надо предлагать публике что-то еще. Мы добавили еду: моти, таяки. Готовим все это в нашем кафе в Борисове, а потом везем в Минск (вторая наша точка в столице, в торговом центре Green Time).

Да, неудобно. Но в декабре откроем новую точку в Minsk City Mall за вокзалом — и сможем готовить там.

Бизнес в Минске идет лучше — здесь уже знакомы с продуктом, плюс средняя зарплата выше. Есть возможность запустить «Яндекс. Еду», что в Борисове нереально. Зато в моем родном городе мы одни такие — больше точек с бабл-ти нет.

«Чего не хватает Борисову — доставки по ночам и Salateira»

В Борисов мы с женой вернулись, когда нашей старшей дочке исполнилось полгода. С маленьким ребенком сложно снимать квартиру — и ничего в ней не испортить. В Борисове же у моих родителей квартира и дом. Сами они живут в доме, а мы с женой и детьми — в своей квартире.

На работе к тому моменту все уже год как работали на удаленке — так что мне даже не пришлось менять компанию.

Да, уровень инфраструктуры тут невысокий по сравнению с Минском, но ко многому привыкаешь. Чего действительно иногда не хватает — доставки по ночам и Salateira.

«Я всегда любил программирование, а теперь оно у меня как хобби»

Я вернулся в программирование — работаю на фрилансе. Дохода от точек хватило бы на жизнь, — но это не те деньги, что я получал в лучшие времена (это 3 тысячи долларов). Хочется большего.

Фриланс хорош тем, что заказчики не подгоняют тебя по срокам, как крупные компании, и не мешают твоей личной жизни. Я всегда любил программирование, а теперь оно у меня — как хобби. Получаю удовольствие от работы!

При всем при этом я больше провожу времени с детьми, а не как раньше — пару часов перед сном. Мне это очень нравится, наконец-то чувствую себя счастливым человеком!

В моих планах сейчас отрыть 5−6 точек азиатской кухни. Суши тоже когда-то были в новинку, а сейчас они повсюду. Вот я бы хотел так же раскрутить бабл-ти и моти.

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