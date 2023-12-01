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Карма — она такая

  • Эль Мюрид
  • 1.12.2023, 15:27
  • 1,348
Карма — она такая

Захаровой пора привыкать.

Самолет с Захаровой на борту не пропустили через воздушное пространство Болгарии в связи с тем, что она находится под санкциями.

Карма — она такая. В свое время Захарова заявила, что всяким смердам пора привыкать к мысли, что отдых в Европах — не про них.

Туда могут летать только белые люди, а всякая нищая сволочь обойдется и так:

«Отдыхать за рубежом и вообще летать на самолетах — привилегия богатых людей. Если вы не из их числа, то должны сидеть дома и ни на что не претендовать. Потолок ваших амбиций — путешествовать автостопом, спать и есть на полу».

И тут вон оно как…

Эль Мюрид, t.me

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