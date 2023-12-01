Гражданин Италии подорвал поезд в РФ 5 1.12.2023, 15:36

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Состав сошел с рельсов к юго-востоку от Москвы.

В РФ был задержан человек с двойным гражданством - российским и итальянским за закладку бомб на железнодорожных путях якобы в рамках диверсионной кампании, организованной украинской военной разведкой.

Как пишет Reuters, по данным российского следствия, после ареста мужчина, 1988 года рождения, житель Рязани, якобы признался, что заложил самодельную бомбу, которая взорвалась 11 ноября и в результате чего с рельсов сошел товарный поезд в центральной части страны. Его имя не раскрывается.

«На допросе задержанный дал признательные показания и рассказал, что в феврале 2023 года его завербовал сотрудник Главного разведывательного управления Минобороны Украины», - сказали в Следственном комитете.

Там добавили, что задержанный якобы признался, что проходил «диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб».

Однако, издание отметило, что пока проверить достоверность этих данных не удалось. Известно лишь, что действительно 11 ноября товарный поезд сошел с рельсов недалеко от города Рыбное, примерно в 177 км к юго-востоку от Москвы.

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