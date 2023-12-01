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В столице Испании на оживленную трассу упал вертолет

  • 1.12.2023, 16:42
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В столице Испании на оживленную трассу упал вертолет

Есть раненые.

Вертолет разбился на кольцевой дороге М-40 в испанском Мадриде в пятницу, 1 декабря, врезавшись в автомобиль, в результате чего три человека ранены. ЧП произошло недалеко от выставочного центра IFEMA, где проходила авиационная ярмарка European Rotors.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: Reuters, El Pais, Marca.

По данным Reuters, в вертолете находились два человека, один смог выбраться самостоятельно, а другого из-под обломков достали пожарные.

«В результате аварии оба получили ранения, как и водитель автомобиля, сбитого вертолетом», - пишет издание.

По данным издания, у одного из выживших в авиакатастрофе была легкая травма головы, у другого, судя по всему, сломана бедренная кость, а у третьего легкие травмы.

Как отмечает Marca, вертолет Enstrom 280FX Shark с регистрацией F-HPUX принимал участие в выставке European Rotors. Аппарат, направлявшийся к аэродрому Куатро Вьентос, упал на 5600 км посреди трассы М-40. Местные СМИ не исключают, что причиной крушения вертолета мог стать сильный порыв ветра. При этом, издание Marca называет авиационную ярмарку European Rotors «одной из самых важных в секторе вертолетной авиации и одной из крупнейших в Европе».

Детализуя подробности ЧП, издание пишет El Pais, что ударом у вертолета перекрутило шасси.

Педро, работник прачечной рядом с местом падения самолета, цитируемый журналистами, сказал, что сначала услышал громкий удар. «Когда я выглянул, я увидел машины, которые тормозили на трассе, а потом вертолет со сломанным хвостом. Вы видите, что у него большое мастерство, потому что упал на середину шоссе... Слава богу, это было в утренние часы», - сказал он.

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