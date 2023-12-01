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В Гродно покупатель заметил молоко, которое «омолодили» обычной ручкой

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  • 1.12.2023, 18:27
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В Гродно покупатель заметил молоко, которое «омолодили» обычной ручкой

Посвежело на неделю.

В одном из дискаунтеров Гродно заметили пакет молока с исправленной необычным способом датой изготовления, пишет Newgrodno.by.

— Я хотел купить молоко. Взял пакет, автоматически глянул на дату изготовления. Она мне показалась странной, — рассказывает мужчина.

Число 22, по его словам, ручкой было исправлено на 28. И так было на всех пакетах в ящике.

— Я стал снимать на видео. Персонал в магазине возмутился этим. Но ящик унесли. Что это было такое? — возмутился мужчина.

По его словам, все произошло 30 ноября. Кстати, срок годности молока в такой упаковке 8 дней. И к этой дате, если продукт действительно изготовили 22 ноября, молоко уже приближалось к статусу «просрочки». И если дату исправили, то таким нехитрым образом продукт «омолодили» почти на неделю.

— По данному вопросу проводим внутреннюю проверку. По результатам проверки, если будет установлена вина сотрудников магазина, они будут привлечены к дисциплинарной ответственности, — прокомментировали Newgrodno.by ситуацию представители торговой сети.

Напомним, перед покупкой лучше внимательно изучить информацию не только на ценнике, но и на упаковке товара. Если уже купили просрочку, то ее можно вернуть обратно в магазин. А там обязаны возместить покупателю деньги или же заменить просрочку на аналогичный качественный продукт.

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