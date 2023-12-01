В Бресте продается квартира, в которой остановилось время 1.12.2023, 20:20

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За нее просят $24 900.

Двухкомнатная квартира в брестском микрорайоне Речица похожа на музей СССР. Тут тебе и цветастые занавески над входными дверями, и сервант с теоретическим хрусталем, и трюмо с зеркалом. Классика советского интерьера, пишет bgmedia.site.

В спальне — все по каноном жанра — ковер на стене, покрывало с характерным узором и, конечно, подушка. Пышно взбитая с выставленными углами. Не хватает только кружевной салфетки сверху.

Квартира находится в блокированном жилом доме 1973 года постройки. Общая площадь составляет 53,2 кв. м, а жилая — 35, 7 кв. м. Судя по фото, в тамбуре, как и на кухне, идет ремонт.

Но настоящий клондайк ретро-вещей обнаружился на чердаке. Тут — как на блошином рынке: и старый кожаный чемодан, и шерстяной плед, и даже кровать с металлическим каркасом. Такие чаще всего можно было встретить в деревенских домах. Над потолком натянуты холщовые веревки, на которых обычно развешивали собственноручно собранный зверобой и другие травы.

Кстати, в комнатах — трехметровые потолки, которые, как пишут в объявлении, «позволяют оформить внутреннее пространство посредством дизайна и интересного сценария освещения». Окна выходят на три стороны, за счет чего соблюдается хорошая инсоляция и микроклимат в помещениях, пишут хозяева дома.

Из коммуникаций: электричество, газ (отопление — газовый котел) — централизованные; водоснабжение, канализация — централизованные по улице, есть колодец. Приусадебный земельный участок площадью 5 соток огорожен забором, на территории есть гараж и летняя кухня.

За свою «бабушкину» квартиру хозяева просят $24 900.

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