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В Швеции выбрали рождественский подарок года

  • 1.12.2023, 22:22
В Швеции выбрали рождественский подарок года

Он поможет взять паузу от реальности.

Настольные игры признаны в Швеции рождественским подарком этого года. Каждый год институт Швеции выбирает такой подарок, который «олицетворяет свое время» и пользуется все возрастающим спросом у покупателей, отмечает «Европульс».

Свой выбор институт объяснил тем, что «настолки», игральные карты, шахматы, квизы, да и вообще любые игры, в которые можно играть компанией, удовлетворяют потребность в теплом дружеском кругу в это непростое время и необходимость взять «паузу от реальности».

В 1998 году подарком года стала компьютерная игра, в 2015 – робот-пылесос, в 2018 — одежда из переработанной ткани, в 2020 – горелка для приготовления еды на природе, а в прошлом – связанная вручную одежда.

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