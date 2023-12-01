Председателем ОБСЕ в 2024 году избрали Мальту 1.12.2023, 23:48

Решение о председательстве было одобрено во время заседания глав МИД в Скопье.

Страны-участницы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) официально одобрили председательство Мальты в 2024 году, а также продлили мандаты генерального секретаря организации немки Хельги Шмид (Helga Schmid) и трех других руководящих сотрудников. Об этом сообщил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи по итогам двухдневного заседания глав МИД в Скопье в пятницу, 1 декабря, сообщает «Немецкая волна».

По словам Османи, полномочия Шмид продлены еще на девять месяцев. Это же касается мандатов представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейро из Португалии, директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) итальянца Маттео Мекаччи и верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрата Абдрахманова из Казахстана. Трехлетний срок полномочий всех четверых истекал в ближайшие дни.

Роль следующего председателя ОБСЕ и продление полномочий четырех руководителей организации оказались под вопросом на фоне сопротивления РФ. Мальта как не входящее в блок НАТО государство получила предложение стать председателем ОБСЕ в 2024 году после отказа России и Беларуси поддержать ранее выдвинутую кандидатуру Эстонии. Из-за возражений РФ у ОБСЕ до сих пор нет утвержденного бюджета.

Напряженность в отношениях с Россией омрачила встречу

Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Северной Македонии стало первой после начала войны в Украине встречей членов организации на уровне глав МИД, в которой приняла участие РФ. В 2022 году аналогичная встреча проходила в Польше, и Варшава не стала выдавать визы участникам российской делегации.

Главы МИД некоторых стран ОБСЕ, в частности, Украины, Польши и республик Балтии решили бойкотировать заседание в Скопье в знак протеста против присутствия на ней министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Другие участники встречи, включая главу МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock), восприняли ее как возможность противостоять Москве, но отказались проводить двусторонние переговоры с Лавровым.

Лавров обвинил DW в неверном цитировании его слов (получилось не очень) и попытался уйти от ответа на вопрос, планирует ли Россия выйти из ОБСЕ после критики этой организации. Вот как это было pic.twitter.com/uX78KAeXbB — DW на русском (@dw_russian) December 1, 2023

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».