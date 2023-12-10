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Каскад ударов из РСЗО: под Донецком разгромлена важная база РФ

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  • 10.12.2023, 8:38
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Каскад ударов из РСЗО: под Донецком разгромлена важная база РФ

Трасса Донецк – Макеевка перекрыта.

В оккупированной Макеевке под Донецком со вчерашнего вечера продолжается пожар на российской нефтебазе. Российские пропагандисты пожаловались, что после первого попадания произошло еще два прилета из РСЗО, а над местом пожара якобы кружил беспилотник, из-за чего огонь не могут потушить, сообщает OBOZ.UA.

В частности, один из российских «военкоров» заявил, что по Макеевской нефтебазе был «сильный прилет», стреляли якобы «из РСЗО». В небе до сих пор видно зарево, а трасса Донецк – Макеевка перекрыта.

Предварительно, жертв нет, заявил кремлевский пропагандист.

«Как нам сказали пожарные, следом последовало еще два прилета и они не могут подойти к очагу возгорания и потушить. Также, по разговорам, вот над этим местом летает беспилотник. Но чтобы вы могли ощутить атмосферу происходящего, тут оживленная трасса Макеевка – Донецк, вот так и живем», – пожаловался «военкор».

Напомним, пропагандисты заявили, что первые взрывы в Макеевке прогремели около 14:30. Прилет пришелся по складам с топливом оккупантов.

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