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В Беларуси выпустили странный ролик про «слово пацанов» с МТЗ

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  • 10.12.2023, 10:13
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В Беларуси выпустили странный ролик про «слово пацанов» с МТЗ

В духе российского криминального сериала.

Работники Минского тракторного завода вступили в заочную полемику с российским криминальным сериалом «Слово пацана», о котором в последнее время часто пишут в новостях. Они снялись в «мотивационном видео», где рассказали миру, кто такие настоящие «пацаны» и каким должно быть их «слово». Ролик появился в телеграм-канале предприятия.

Анонс видео начинается со страшилки почему-то про «лихие девяностые» (хотя сериал «Слово пацана», с которым решили поспорить на МТЗ, про события времен позднего СССР).

«Кто взрослел в 90-ые, тот никогда не захочет, чтобы даже намеком те времена вернулись. Нет в них никакой романтики — только мрак и безысходность», — пугают авторы ролика.

В ролике снялись сотрудники МТЗ разных профессии, которые дают «слово пацана», что будут «говорить правду, заботиться о семье и родителям, помогать нуждающимся, учиться новому» и все в таком духе.

Оканчивается видео мотивирующим призывом, вполне подходящим для «пацанских» пабликов: «Слово пацана — не просто слово. Это ответственность за себя. За родных и близких. За коллектив, в котором работаешь».

Напомним, «Слово пацана» — популярный сериал, посвященный криминальному миру российской Казани конца 1980-х годов. В Беларуси о нем заговорили после истории с минскими подростками, которые издевались над шестиклассником, а затем выложили видео в свой телеграм-чат.

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