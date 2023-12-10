Почти магия: как легко убрать пятна от вина с любой ткани 1 10.12.2023, 10:30

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Эффективный метод поможет во время новогодних праздников.

Пятна от вина считаются одними из самых стойких. Особенно когда речь идет о красном вине. Его пигмент действительно способен загрязнять ткани и быстро въедаться в волокна.

Какими только способами люди не пытались выводить следы от вина. И, конечно, придумали несколько эффективных лайфхаков.

Как выяснил OBOZ.UA, весьма действенным рецептом поделились пользователи соцсетей.

Для приготовления средства, которое отмоет следы вина, вам понадобится аптечная перекись водорода и жидкость для машинного мытья посуды. Смешать их следует в пропорции 3:1.

Получившуюся смесь наносят на винное пятно с помощью бумажного полотенца или ватного диска. Главное, не тереть при этом след от вина, чтобы не втереть его глубже в волокна. Средство оставляют действовать от 20 минут до часа. После этого остатки смеси убирают с ткани при помощи другого бумажного полотенца. Собрать нужно как можно больше, чтобы в результате вещь была практически сухой.

Последний этап выведения пятна – это стирка. Обработанную вещь нужно отправить в машину и постирать на наиболее подходящей для нее программе, но при низкой температуре. Горячая вода может закрепить остатки вина в ткани. Когда цикл стирки завершится, от загрязнения не должно остаться и следа.

Дополнительные советы по выведению пятен от вина

Чем быстрее вы приступите к очистке, тем лучше выведется пятно. Сразу промокните красное вино салфеткой или бумажным полотенцем.

Ни в коем случае не трите пятна от вина и не обрабатывайте их горячей водой. Когда соберете всю влагу, посыпьте загрязненный участок вещи солью. Через некоторое время стряхните соль и обработайте пятно соответствующим типу ткани пятновыводителем.

Сушите в машине или гладьте вещь, только когда убедитесь, что пятно полностью исчезло. Если это не так, повторите процесс чистки с учетом всех предосторожностей и нюансов.

Имейте в виду, что деликатные материалы, такие как шелк или кожа, возможно, придется отнести в химчистку. И обязательно ознакомьтесь с этикеткой вещи, прежде чем обрабатывать пятно. На ней вы найдете все рекомендации по выбору чистящего средства, режима стирки и способа сушки ткани.

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