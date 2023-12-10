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Морозы отступают из Беларуси

  • 10.12.2023, 10:46
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Морозы отступают из Беларуси

Синоптики рассказали, какой будет погода на следующей неделе.

Белорусы успели почувствовать зиму: в среднем на термометре в последнее время на 8⁰С ниже нормы. Но, вероятно, на следующей неделе погода значительно изменится. Об этом рассказал в эфире ОНТ синоптик Дмитрий Рябов.

На следующей неделе в нашу страну придет теплый океанический воздух со стороны Атлантики. Снег станет «мокрым», а также придут гололеды и туманы. Все из-за повышения температуры. Плюс практически всю неделю влажность будет доходить до 90%.

В понедельник, 11 декабря, стоит рассчитывать на облачную погоду, снег или снег с дождем. Возможны туман, слабый гололед и гололедица на дорогах. Ветер южный, умеренный, временами порывистый. Ночью — от -3°С до +3°С, днем — от -3°С до +1°С.

Во вторник, 12 декабря, ожидается около 0°С. В среду, 13 декабря, ночью будет от -3°С до +2°С, днем — от 0°С до -3°С. Середина недели прогнозируется облачной с прояснениями, но пройдут кратковременные осадки. Ветер южный, умеренный. На отдельных участках дорог будет скользко.

В четверг, 14 декабря, ожидаются осадки — насколько их будет много и какие, зависит от региона. Местами также возможен туман. Ветер умеренный. Ночью ожидается от -3°С до + 2°С, днем — от 0°С до -6°С.

В пятницу, 15 декабря, все примерно то же самое, но по северо-востоку ночью температура может упасть до -7°С. Днем будет от -1°С до -5°С.

В выходные, 16 и 17 декабря, в Беларусь придут влажные воздушные массы с Балтийского моря. Они вызовут небольшой кратковременный снег. Снова возможны туманы. Ветер западный, умеренный. Ночью в выходные будет от -9°С по востоку до +2°С по западу. Днем — по-разному. В субботу стоит ожидать от 0°С до -8°С, а в воскресенье потеплее — около 0°С.

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