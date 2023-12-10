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«Приносила домой кошек и собак, лошадь же не приведешь»

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  • 10.12.2023, 11:03
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«Приносила домой кошек и собак, лошадь же не приведешь»

Белоруска стала владелицей конного двора недалеко от Гродно и счастлива.

О лошадях Олеся Шевченко мечтала с детства, но выбрала профессию ведущей на свадьбах. Была тамадой, пела в ресторанах и только после 35 лет все же решила приблизиться к мечте. Теперь белоруска — владелица конного двора недалеко от Гродно. Шутит, что променяла праздники на табун лошадей — и это ее полностью устраивает.

Журналисты Onliner.by съездили к ней в гости и посмотрели, как устроен быт с лошадьми и реально ли управляться с конюшней в одиночку.

В один из осенних дней едем на конный двор «Эльбрус» в деревню Гиновичи, в 18 километрах от Гродно. Вокруг лес. Поле. Простор. За деревянным забором — манеж, высокие клены забросали желтыми листьями дорожку. Первым встречает нас черный кокер-спаниель Лори. Саму Олесю и ее табун из шести лошадей мы увидим через пару минут.

«Приносила домой кошек и собак, лошадь же не приведешь»

— Тридцать лет я работала в ресторанах, пела и вела программы. Лошади были моим хобби, а сейчас ресторан — это хобби, — улыбается Олеся, рассказывая о том, как она стала хозяйкой конного двора. — Свадьбы могу провести до сих пор, но это же только пятница и суббота. Теперь конный двор занимает мое основное время.

А начиналось все еще в детстве. Когда Олесе было 8 лет, она очень хотела свою лошадь, хоть и видела ее только на картинках.

— Тогда я не думала, что ее нужно кормить, что она должна где-то жить, ей нужно что-то покупать. Мне просто хотелось животных. Помню, что приносила домой кошек и собак постоянно, лошадь же домой не приведешь... Отец был военный, и все мои коты и собаки исчезали вместе с переездом. В одном из военных городков была лошадь, мне она нравилась. Я часто рисовала собак, котов, лошадей, слонов и жирафов. И вот, остановилась на лошадях...

Первый раз на коня Олеся села через много лет, когда ей было 35. Поехали с подругой в деревню Тричи, где была частная конюшня, — просто покататься. Потом белоруска приехала туда еще раз, и еще. Там же научилась верховой езде.

— Бруша, Эльбрус, — это мой первый конь. Его я купила жеребенком в королевском фольварке Королино. Мама у него — орловский рысак, папа — тракененской породы. Почти сразу меня стали звать Олеся Эльбрус, вот почему и конный двор теперь так называется, — вспоминает свой первый опыт общения с лошадьми белоруска.

Сначала купила двух лошадей и только потом сделала конюшню

Первые два года Эльбрус был на постое в конюшне, где и родился, — в Королино. Там же Олеся увидела Бархата. И сразу же решила: построит дом и купит вторую лошадь.

— Но получилось наоборот. Дом и конюшню я построила позже, а Бархата сразу купила. Я знала: это мой конь, ждать он не мог. Бархату было уже 14 лет, он оказался никому не нужен, его не могли продать из-за строптивого характера. Но мне показалось, что он молодой и сильный, мне нравилось с ним бороться. Так что я купила Бархата, и мы переехали из Королино на частную конюшню.

Спрашиваем Олесю, сколько может стоить такая покупка. Проснулись утром и захотели купить коня — это дорого?

— Зависит от многих факторов: возраста, обучения, здоровья, породы. Например, если жеребенок стоит условно от 500 долларов, необученный конь — от 1000, то уже после выучки стоимость коня может быть очень высокой, — отвечает Олеся.

Содержание двух лошадей на частном постое обходилось белоруске примерно в 300 долларов в месяц. Поэтому со временем Олеся стала присматривать участки недалеко от Гродно.

— Купила старенький домик с крепким сараем, немного облагородила, а в сарае сделала конюшню. Мы разделили его на денники (стойла. — Прим. Onlíner), по мере того, как появлялись новые лошади, добавили пристройку.

Конюшней занимается в одиночку — муж и сыновья приезжают редко

Усадьбой Олеся чаще всего занимается сама. У мужа и взрослых сыновей нет такого интереса к лошадям, как у нее, приезжают они сюда редко. Правда, однажды женщина поспорила с младшим на 5 рублей, что он не сможет с земли запрыгнуть на лошадь. И проиграла… Смог.

— Может, что-то отзовется со временем, появится интерес, — надеется хозяйка конного двора.

Каждое утро Олеся ездит из Гродно в Гиновичи — около 18 километров. Начинает день обычно с уборки конюшни, это занимает час-полтора. Чистка одной лошади перед седловкой — 10—15 минут. Иногда помогают волонтеры — несколько девушек, которые обучаются здесь верховой езде.

— Девочки могут меня даже отпустить на день. Но часам к 11 начинается: я на телефоне, как дела, как, что — и в обед уже здесь, — улыбается Олеся. Она целиком погружена в заботы о конюшне и ее жителях.

Если за лошадьми ухаживать, они болеют очень редко, говорит белоруска. Главное — правильно их кормить и не допускать переохлаждения. Кони как люди: если пропотеют и окажутся на ветру, простынут.

Питание у лошадей строго по рецепту: молотое зерно разбавляется водой до кашицы. В рационе всегда есть фрукты и овощи, витаминки каждому свои. Зимой в овес добавляется ячмень и кукуруза, чтобы еда была питательнее и было проще переносить холод.

Зерно Олеся закупает у фермеров, комбикорм — в магазине. Старается запасаться осенью на весь год. С сеном сложнее, заложить его впрок не получается — нет места для хранения. Чаще всего везти сено приходится из Лиды и Щучина.

Жители «Эльбруса» содержат себя сами

У каждой лошади — свой характер и своя работа, рассказывает Олеся. Пони Персик, его еще зовут Пончи, — очень терпелив, он катает детей. Лада (Ладуча) учит новичков, потому что никуда не спешит, не отвлекается и, кстати, трудится больше всех. Бархат, конь с характером — под сильного опытного всадника, который с ним справится. Максимус еще маленький — ему 3,5 года. Он обучен, но морально пока не готов к большому количеству людей.

Черную со звездочкой породистую Сальму (тракененская порода) мы фотографировали чаще всего. У нее грустная история со счастливым продолжением. Хозяин умер, кобылу хотели сдать на мясо.

— Предложили купить, и я купила. Характер у Сальмы стервозный. Она добрая, но не хочет работать. Хозяин, как и я когда-то, просто хотел лошадь. Просто садился на нее, и она бежала. А мы ее учим ходить правильно, и это ей не нравится. Культурной езды наша Сальмонелла пока не любит или не знает. В общем, мы ее зовем женщина-загадка, — шутит Олеся.

Первый конь хозяйки — Эльбрус, он резкий, живой и быстрый. Олеся называет его «самым честным другом».

— Всегда можно понять, что он чувствует или хочет. Если человек не умеет управлять или правильно дать команду, то и Эльбрус делать ничего не будет. Не любит катать. Может идти рядом, толкать тебя, покусывать — всем видом показывать, что не хочет, ему это не нравится. Когда сажусь я, он делает все. Он хорош для опытных всадников, — говорит белоруска.

Зимой жизнь в усадьбе не замирает: если нет сильных ветров и морозов, сюда приезжают кататься горожане, учатся верховой езде, проводят время с семьей, заказывают фотосессии или просто разговаривают с лошадьми. Стоит это от 15 до 50 рублей с человека.

— Детки приезжают чаще, чтобы покататься. Ходим с ними по кругу на манеже или на поляне. Чтобы не боялись, с детьми разговариваем про лошадей, про помощь маме, про цветы, книги, с девочками про платья. Когда тепло, здесь под елками можно устроить пикничок.

В ближайших планах у королевы конюшни построить небольшой крытый манеж, чтобы принимать гостей круглый год, когда жарко и когда снег.

Сама хозяйка в последнее время редко ездит верхом — из-за проблем с позвоночником. Но ей нравится просто быть рядом с лошадьми каждый день, заботиться о них, уделять им время.

— Лошадь — стадное животное, и ты не только должен быть лидером, но и постоянно доказывать, что ты лидер, ведь они периодически стараются занять место выше тебя. Не бить, конечно, а доказывать свое лидерство морально — добротой, не отступать от своих решений. С лошадьми нужно жить рядом, тогда будет толк и радость от того, что ты делаешь, — убеждена Олеся.

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