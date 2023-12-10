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В России произошло новое ЧП в аэропорту: все здание заполнилось паром

  • 10.12.2023, 11:29
  • 1,236
В России произошло новое ЧП в аэропорту: все здание заполнилось паром

Стали известны подробности необычного инцидента.

В России в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске 9 декабря ночью произошло чрезвычайное событие. Из-за сильного мороза там прорвало трубу и все здание мгновенно заполнилось паром.

Об этом сообщают в российских Telegram-каналах. Пассажиры, ставшие очевидцами коммунального ЧП, оказались будто в густом тумане.

Те, кто находился на первом этаже, не видели второй этаж, лестница погрузилась в пару.

Очевидцы также сообщают, что в связи с инцидентом были задержаны некоторые рейсы.

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