В России произошло новое ЧП в аэропорту: все здание заполнилось паром
- 10.12.2023, 11:29
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Стали известны подробности необычного инцидента.
В России в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске 9 декабря ночью произошло чрезвычайное событие. Из-за сильного мороза там прорвало трубу и все здание мгновенно заполнилось паром.
Об этом сообщают в российских Telegram-каналах. Пассажиры, ставшие очевидцами коммунального ЧП, оказались будто в густом тумане.
Те, кто находился на первом этаже, не видели второй этаж, лестница погрузилась в пару.
Очевидцы также сообщают, что в связи с инцидентом были задержаны некоторые рейсы.