Сдавшиеся в плен боевики ХАМАСа обрушились с обвинениями на своих главарей
- 10.12.2023, 12:13
- 1,012
Израильский бригадный генерал раскрыл удивительные детали.
На брифинге официального представителя ЦАХАЛа, бригадного генерала Даниэля Хагари, были раскрыты удивительные детали из допросов террористов ХАМАСа, которые сдались в плен.
Их свидетельства проливают свет на крайне сложную обстановку на местах и печальный факт отрыва руководства ХАМАСа, во главе с Яхьей Синваром, от реальности.
Об этом сообщает «7 канал».
Террористы, оказавшиеся в руках ЦАХАЛа, выражают недовольство тем, что высшие чины организации, находясь в своих убежищах под землей, крайне неудачно воспринимают трудности и страдания гражданского населения на поверхности. Они явно демонстрируют разочарование тем, что лидеры ХАМАСа, несмотря на свою изолированность, продолжают игнорировать настоящую борьбу своих сторонников.
Генерал Хагари подчеркнул, что информация, полученная в ходе этих допросов, не только расширяет понимание сложившейся ситуации, но и позволяет выявить новые стратегические цели террористов. Эта ценная информация будет служить мощным инструментом для более эффективной оперативной деятельности в рамках ведущихся военных операций.