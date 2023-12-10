В Аргентине рефери вместо красной карточки ударил футболиста ножом в грудь 2 10.12.2023, 14:46

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Инцидент попал на видео.

Шокирующий инцидент произошел в аргентинской провинции Мисьонес во время матча в любительской лиге. 62-летний арбитр Ремихио Армоа ударил ножом в грудь футболиста одной из команд.

Как сообщает The Dailymail, после очередного игрового эпизода на поле возникла стычка. Недовольные игроки окружили рефери, высказывая ему претензии. Вместо того, чтобы показать крикуну красную карточку, Армоа схватился за холодное оружие.

На видеозаписи, снятой зрителями, стоявшими у боковой линии, видно, как игрок упал на землю, а затем товарищи по команде подобрали его и поспешно увели с поля.

Пострадавший, которого местные СМИ назвали Кевином А., был доставлен в больницу с проколом легкого, но, к счастью, не получил смертельного ранения.

Позже 21-летний парень был сфотографирован выздоравливающим на больничной койке, просматривая свой телефон.

Тем временем рефери убежал с места происшествия, однако затем был арестован местной полицией. При обыске у судье был найден нож.

Дядя игрока, имя которого не называется, дал небольшое интервью местным СМИ.

«Кевин чудесным образом жив. Для семьи это очень деликатный момент, потому что для нашей семьи, он как Месси. Он очень талантливый мальчик, и слава Богу, что у него была выступать в таком клубе, как «Чакарита», - отметил дядя жертвы.

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