Путин врал на голубом глазу Анатолий Несмиян

10.12.2023, 14:59

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Анатолий Несмиян

В России все держится на изоленте.

Путин, рассказывая открывшему от умиления рот глубинному народу байки про «обеспеченную продовольственную безопасность», как обычно, врал на голубом глазу. Так же, как он и его подчиненные врали про 80 процентов новейшей и современной техники и вооружений в армии, к примеру.

Действительное положение дел в продовольственной безопасности выглядит менее радужно. Единственный продукт мясомолочной продукции, которым Россия действительно обеспечена — это мясо свинины. С говядиной в России просто беда в связи с сокращением поголовья крупного рогатого скота с 57 млн голов в 1990 году до 17 млн голов к нынешнему году. Мясо птицы критически зависимо от поставок импортных инкубаторных яиц (до сего дня это 80 процентов от всего количества), 20 процентов производится от импортных же кур-несушек.

Семена, генетика, корма, препараты и оборудование во всех сегментах сельского хозяйства так и не удалось заместить на отечественные. По сути, российское сельское хозяйство — та же самая отверточная сборка, как и российский автопром. Отдельные достижения, которые с удовольствием цитируются сайтами типа «Сделаноунас» либо все тот же импорт, либо являются сугубо экспериментальными площадками без шанса на внедрение просто по причине отсутствия для этого индустриальной базы.

Яичный, а чуть ранее ему предшествовавший куриный кризис — это то же самое, что и пресловутая «пандемия». То есть, в отсутствии эпидемии инфекционный сектор здравоохранения выглядел достаточно неплохо, но когда произошло то, ради чего он и существует, сектор немедленно сколлапсировал.

Это то же самое, что и российская мобилизационная система. Рутинная работа по подписанию контрактов на наемную службу система военкоматов еще как-то, но тянет, но решение провести очень ограниченную мобилизацию привело к падению этой системы в кому.

Российские пропагандистские ресурсы с удовольствием тиражируют варварские сцены захвата украинских мужчин для отправки их в армию. Однако даже такая система (от которой в Европе отказались лет двести назад по причине ее дикой неэффективности) работает по сравнению с российской системой мобилизации. Российская власть совершенно не просто так отказалась от мобилизационных мероприятий, а вынуждена нажимать на контрактников, хотя это крайне дорого. Просто если попытаться провести еще одну мобилизацию, есть риск, что все окончательно начнет рассыпаться.

В общем, что сейчас не возьми — все держится на изоленте. Вообще все и везде. Что не должно вызывать ни малейшего удивления. Российская власть — это «кочевой бандит» по определению Олсена. Характерная особенность такой власти заключается в том, что она не строит устойчивые формализованные политические и государственные институты, все существующие квази-государственные структуры носят откровенно криминальный характер и обеспечивают лишь одну задачу: прикрывают неформальные, основанные на силовом принуждении, практики извлечения доходов в свою пользу.

Уже поэтому режим плевать хотел на любые виды государственной безопасности за исключением тех, которые гарантируют ему безнаказанный грабеж захваченной им территории. Продовольственная безопасность в сферу его интересов не входит, как и многие другие ее виды.

Анатолий Несмиян, t.me

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