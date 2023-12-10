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Песков поверг в шок заявлением

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  • Телеграм-канал «Кремлевский цирк»
  • 10.12.2023, 15:59
  • 3,184
Песков поверг в шок заявлением
Фото: Getty Images

Пресс-секретарь Кремля выдал очередную порцию бреда.

Песков сделал заявление, которое повергло в шок... Ладно, очередной бред сказал.

«Вы видите, что творится в мире. Вы видите, что Россия и Путин во главе России возглавили процесс тектонических перемен, тектонических сдвигов. Во всех аспектах глобальной жизни, будь то мировая политика или мировая экономика. Эти процессы начались, они необратимы», — заявил он.

Телеграм-канал «Кремлевский цирк»

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