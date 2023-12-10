Песков поверг в шок заявлением

Песков поверг в шок заявлением3
- Телеграм-канал «Кремлевский цирк»
- 10.12.2023, 15:59
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Пресс-секретарь Кремля выдал очередную порцию бреда.
Песков сделал заявление, которое повергло в шок... Ладно, очередной бред сказал.
«Вы видите, что творится в мире. Вы видите, что Россия и Путин во главе России возглавили процесс тектонических перемен, тектонических сдвигов. Во всех аспектах глобальной жизни, будь то мировая политика или мировая экономика. Эти процессы начались, они необратимы», — заявил он.
Телеграм-канал «Кремлевский цирк»