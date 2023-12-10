СМИ: В армии РФ начались «чистки», несколько генералов загремели в «Лефортово» 1 10.12.2023, 16:06

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Что стало причиной?

На фоне неудач на фронте в рядах российской армии начались «чистки». Арестованы несколько российских генералов. Об этом рассказал Z-военкор Юрий Евич, который печально известен участием в пытках военнопленных, передает Диалог.UA.

«Хорошие новости с фронта. Буквально вчера. Нескольких м*азей, по недосмотру Божьему ставших генералами, наконец-то арестовали за большие потери. Отвезли в «Лефортово», - написал Евич.

Фамилии арестованных он называть не стал. Весьма сомнительным выглядит его заявление о том, что генералов поместили в «Лефортово» за потери ВС РФ.

Дело в том, что «мясные штурмы» - это основная тактика российского наступления. Более вероятно, что высокопоставленные военные не смогли выполнить поставленную Кремлем задачу и поплатились за это.

Показательно, что арест произошел на фоне выдвижения Владимира Путина в президенты РФ.

Ходили настойчивые слухи, что под эту дату он приказал военным захватить украинскую Авдеевку. ВС РФ бросили огромные силы и средства на штурм этого участка фронта, понесли катастрофические потери, но приказ выполнить не смогли.

Скорее всего, именно это и стало причиной задержания генералов.

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